Ruszyły prace nad kolejnym spin-offem „Gry o Tron”. Znamy nazwisko scenarzystki „10,000 Ships”

HBO w marcu tego roku potwierdziło prace nad kolejnymi spin-offami „Gry o Tron”. W maju pokazano też pierwsze oficjalne zdjęcia z prequela „House of Dragon”.

Teraz portal Deadline poinformował, że scenarzystką jednego z planowanych spin-offów, zatytułowanego „10,000 Ships” została Amanda Segel. Scenarzystka jest znana z pracy nad takimi produkcjami jak: „Helstrom”, „Impersonalni”, „Żona idealna”, „Bez śladu” czy „Mgła”.

O czym opowie „10,000 Ships”?

Produkowany serial „10,000 Ships” opowie historię rozgrywająca się około 1000 lat przed wydarzeniami z „Gry o tron”. Główną bohaterką serialu ma być wojownicza królowa Nymeria, przywódczyni narodu Rhoynarów, która poprowadziła swoich rodaków na emigrację z Essos do Dorne w Westeros po klęsce otrzymanej z rąk Valyrian.

Nymeria była jedną z ulubionych bohaterek Aryi Stark, która właśnie po niej nazwała swojego wilkora.

„Gra o tron”. Kolejne spin-offy

Aktualnie trwają prace nad produkcją serialu „House of the Dragon” (pol. „Dom smoków”). Serial pokaże nam losy rodu Targaryenów oraz co najmniej piętnastu smoków, poddanych przodkom Daenerys. Prześledzimy katastrofę dynastii, zapoczątkowaną przez króla Viserysa. Showrunnerami mają byćMiguel Sapochnik i Ryan Condal. Zagrają w nim m.in. Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Paddy Considine i Matt Smith. Premiera serialu wyznaczona jest na 2022 rok.

Kolejnym spin-offem ma być serial o roboczym tytule „9 Voyages”. Jego twórcą ma być Bruno Heller, któremu zawdzięczamy seriale takie jak „Rzym”, „Mentalista” czy „Gotham”. Fabuła skupiać się ma na lordzie Corlysie Velaryonie, znanym też jako Wąż Morski. Wiemy już, że postać ta pojawi się także w nadchodzącym „House of the Dragon” (pol. „Dom smoków”), w którym gra go aktor Steve Toussaint.

Fabuła trzeciego serialu rozgrywać się będzie w Zapchlonym Tyłku, najbiedniejszej i najbrudniejszej części Królewskiej Przystani, stolicy Siedmiu Królestw Westeros. To właśnie tam urodzili się m.in. Davos Seaworth i Gendry Baratheon.

