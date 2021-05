Dziś Dzień Matki. Młynarska pisze o „terrorze czwartego przykazania”

Dzień matki, to nie tylko czas na obdarowywanie swoich rodzicielek kwiatami i rozpływanie się nad ich miłością. Zdaniem Pauliny Młynarskiej nie powinniśmy idealizować macierzyństwa.

„Są matki, które krzywdzą własne dzieci”

„Są matki, które nie kochają, są takie, które kiedyś zostały tak skrzywdzone, że nie potrafią opiekować się sobą, a co dopiero dziećmi. Są takie, którym nikt nigdy nie pomógł, choć było można i w swojej bezradności krzywdzą teraz własne dzieci”– wylicza na Facebooku dziennikarka. Wspomina również o kobietach, które tak są uwikłane w patriarchat, że zawsze wybiorą mężczyznę, nawet jeśli ten krzywdzi ich dziecko. Młynarska namawia, by nie lekceważyć grzechów matek, bo choć te często wynikają z trudnych doświadczeń, to w rezultacie cierpią ich dzieci.

Terror czwartego przykazania

Dziennikarka pochyla się nad dziećmi, które wychowywane przez wspomniane przez nią matki, nie umieją znaleźć szczęścia i wchodzą w dorosłe życie z niskim poczuciem własnej wartości. „Potwornie poranione, ledwo żywe, często zamknięte w zbroi” – nazywa je Młynarska. „Idealizowanie obrazu macierzyństwa i niedopuszczanie do siebie jego ciemnych stron nie prowadzi do niczego dobrego. To terror czwartego przykazania. Zmowa milczenia, która nie pozwala nazywać rzeczy po imieniu” – pisze była gwiazda telewizji.

