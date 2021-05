Internauci oburzeni nową wersją „Makumby”. Big Cyc się broni

Przypomnijmy, w nowej odsłonie „Makumby” występują dzieci z African Music School. Opowiadają o swoim dotychczasowym ciężkim życiu w Afryce, które odmieniło się, gdy pojawił się „białas”. Zarówno tekst piosenki, jak i sam teledysk wywołał falę komentarzy. Internauci uznali, że „piosenka jest rasistowska”, a tekst „żenujący i krzywdzący”.

Big Cyc odpiera ataki. „Zespół zmieszano z błotem”

„Wściekły atak na zespół przeprowadzili zwolennicy lewej strony sceny politycznej, którzy zaatakowali nas za promowanie stereotypów o Afryce, kolonializmu, a nawet wyższości białej rasy. Zespół zmieszano z błotem, nie mając pojęcia o tym, jaka jest prawdziwa sytuacja i kontekst całej sprawy” – czytamy na oficjalnym profilu zespołu.

Grupa zapewnia, że tekst był konsultowany z afrykańskimi nauczycielami i przedstawia realną sytuację tych dzieci. Big Cyc zaprzecza też, że utrwala stereotypy o Afryce. „W tym kraju nie ma praktycznie niczego, oprócz piasku i biedy. To nie bogata Kenia czy RPA. Nie ma też słoni i żyraf, o czym śpiewa czarnoskóry wokalista African Music School. Takie są fakty” – zapewnia zespół.

Zespół broni tekstu piosenki

Muzycy bronią także wersu, który wzbudził najwięcej kontrowersji. „Pewnego dnia pojawił się białas. Powiedział, że zrobi tu hałas, On nas nauczył, by w naszej dłoni znalazł się instrument zamiast broni” – śpiewa w „Makumbie” chłopiec. Big Cyc tłumaczy, że chodzi o Benedykta Pączka, misjonarza, który stworzył szkołę. „Przyjechał tam, w to zapomniane przez Was wszystkich miejsce i zbudował tym dzieciakom radość i nadzieję” – przypomina zespół.

