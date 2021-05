Netflix – nowości na czerwiec. Wraca „Szkoła dla elity” i „Lupin”. Co jeszcze? Mamy listę

Najmłodsi obejrzeć będą mogli m.in. „Łasucha” czy „Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie”. Poznamy też kolejną odsłonę przygód Assane'a w serialu „Lupin” oraz nowego dyrektora Las Encinas i świeżaków w 4. sezonie „Szkoły dla elity”. Nie zabraknie także ciekawych propozycji filmowych na letnie wieczory, takich jak „Gdy sen nie nadchodzi”, „Ojcostwo” czy „Legion Samobójców”. Oto wszystkie nowości, które w czerwcu pojawią się na platformie Netflix.

„Legion Samobójców” – 1 czerwca

Grupa złoczyńców otrzymuje od rządu szansę na odkupienie, wypełniając misję zagrażającą ich życiu.





„Miss Agent” – 1 czerwca

Twarda agentka FBI bierze udział w konkursie piękności, by wytropić grożącego zamachem terrorystę.





„Jak zostać Bogiem na Florydzie” – 1 czerwca



Krystal Stubbs mieszka w małym miasteczku na Florydzie, pracuje w aquaparku, gdzie zarabia płacę minimalną i generalnie nie wiedzie jej się najlepiej. W pogoni za lepszym życiem postanawia włączyć się w struktury wielomiliardowej piramidy finansowej. Zdeterminowana, by zarobić duże pieniądze, Krystal rozwija relacje w nowej pracy, ale ta wkrótce zaczyna negatywnie wpływać na jej życie prywatne. Czy uda się jej w porę zareagować i odbudować zniszczone relacje z członkami własnej rodziny?



„Oczy szeroko zamknięte” – 1 czerwca



Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.



„Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie” – 3 czerwca



Po całkowitym zaćmieniu Słońca, Ziemię spowija mroczna moc. Rozproszone czarodziejki muszą połączyć swoje siły, by na świecie znów zapanowała jasność.



„Trzy metry nad niebem” sezon 2. – 3 czerwca



Znowu jest lato. Chociaż w ciągu ostatniego roku wiele się zmieniło, ci przyjaciele uświadamiają sobie, że niektórym uczuciom nie można się oprzeć.



„Dancing Queens” – 3 czerwca

Dziewczyna z małego miasteczka, która chce zostać słynną tancerką, przebiera się za mężczyznę i zaczyna występować w podupadającym klubie dla drag queens.



„Feel Good” sezon 2. – 4 czerwca

Mae próbuje naprawić relację z George - i ze sobą samą. Gdy przegrywa ze swoją słabością, uświadamia sobie, że by zrobić kolejny krok, musi stawić czoła przeszłości.



„Świat na granicy: Nasza planeta oczami naukowców” – 4 czerwca



David Attenborough i naukowiec Johan Rockström badają degradację bioróżnorodności Ziemi i sprawdzają, czy można jeszcze zapobiec kryzysowi.



„Łasuch” – 4 czerwca



Dziesięć lat temu światem zatrzęsła Wielka Zapaść, która w tajemniczy sposób doprowadziła do powstania hybrydowego gatunku – dzieci, które są częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Gus – pół chłopiec, pół jelonek – przez ostatnią dekadę żył bezpiecznie w swoim leśnym schronieniu. Pewnego dnia niespodziewanie poznaje samotnego wędrowca Jepperda, z którym wyrusza w pełną niezwykłych przygód podróż po postapokaliptycznej Ameryce w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ich pytania: o narodziny Gusa, przeszłość Jepperda i prawdziwe znaczenie słowa „dom".



„Gdy sen nie nadchodzi” – 9 czerwca



Katastrofa sprawia, że ludzie nie mogą zasnąć. Weteranka, którą dręczą demony przeszłości, próbuje uratować rodzinę, zanim cały świat wpadnie w otchłań szaleństwa.



„Doktor Sen” – 10 czerwca



Dorosły Dan Torrance błąkając się po Ameryce spotyka małą dziewczynkę o takich samych zdolnościach jak on i stara się ją uchronić przed kultem Prawdziwy Węzeł.



„Lupin” część 2. – 11 czerwca

Naciskany przez Huberta i jego pomocników Assane próbuje odnaleźć Raoula. Stara się też zdobyć dowody obciążające Huberta i zyskuje niespodziewanego sprzymierzeńca.



„Skater Girl” – 11 czerwca

Nastolatka z indyjskiej wioski odkrywa w sobie pasję do jazdy na deskorolce, która zmieni jej życie. Do spełnienia marzeń prowadzi jednak wyboista droga.



„Szkoła dla elity – krótkie historie: Guzman Caye Rebe” – 14 czerwca



„Szkoła dla elity – krótkie historie: Nadia Guzman” – 15 czerwca



„Pracujące mamy” sezon 5. – 15 czerwca

Cztery młode matki próbują pogodzić separację, randki, pracę i wychowywanie dzieci w piątym sezonie tej szalonej komedii.



„Miasto pingwinów” – 16 czerwca

W miasteczku w RPA grupa zagrożonych wyginięciem pingwinów zbiera się razem, by znaleźć partnerów, założyć rodzinę i nawiązać kontakt z przedstawicielami swojego gatunku.





„Downton Abbey” – 16 czerwca

W Downton Abbey trwają przygotowania do wizyty królewskiej.





„Szkoła dla elity – krótkie histori: Omar Ander Alexis” – 16 czerwca



„Black Summer” sezon 2. – 17 czerwca

Wraz z nadejściem zimy, w świecie opanowanym przez zombie, walka o przetrwanie staje się jeszcze bardziej brutalna i desperacka.



„Bardzo długie zaręczyny” – 17 czerwca

Podczas I wojny światowej Mathilde prowadzi poszukiwania swojego zaginionego narzeczonego.





„Szkoła dla elity – krótkie historie: Carla Samuel” – 17 czerwca



„Szkoła dla elity” sezon 4. – 18 czerwca

Pojawienie się surowego dyrektora i czworga nowych uczniów to znak, że murami Las Encinas znów wstrząsną romanse, gorące plotki i nowa tajemnica.



„Ojcostwo” – 18 czerwca



Po nieoczekiwanej śmierci żony, młody ojciec mierzy się z najtrudniejszym wyzwaniem na świecie - wychowaniem dziecka. Film oparty na faktach.



„Sex/Life” – 25 czerwca

Historia miłosnego trójkąta między pewną kobietą, jej mężem i... jej przeszłością. Prowokacyjne spojrzenie na kobiecą tożsamość i pożądanie.



„Too Hot To Handle” sezon 2. – 23 czerwca



W nowym sezonie w tropikalnym raju pojawiają się nowi atrakcyjni single. Komu uda się zrezygnować z seksu i wygrać 100 tysięcy dolarów?



„A miało być tak pięknie” – 23 czerwca

Gdy młoda komiczka i aspirująca aktorka poznaje bogatego absolwenta elitarnej uczelni, który pracuje w finansach, wszystko wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe.



„Black Lightning” sezon 4. – 29 czerwca

Dręczony wyrzutami sumienia Jefferson chciałby zapomnieć o bohaterskiej przeszłości. Jednak gdy nad Freeland nadciąga nowe zagrożenie, Pierce'owie ponownie jednoczą się w walce.



„Siostry na starcie” – 24 czerwca



Trzy młode bezdomne siostry z Brooklynu walczą z przeciwnościami losu, aby znaleźć nadzieję, własne miejsce na Ziemi i lepszą przyszłość.



„Godzilla singular point” - 24 czerwca



Tajemnicza muzyka splata ze sobą losy studentki i naukowca, którzy podejmują walkę z potworną siłą zagrażającą światu.



„The seven deadly sins” – 28 czerwca

Aby ocalić Elizabeth, Meliodas decyduje się wchłonąć przykazania i zostać Królem Demonów. Ban przemierza czyściec w poszukiwaniu duszy kapitana.

Czytaj też:

James Bond u Jeffa Bezosa. Amazon za blisko 8,5 mld dolarów kupuje Metro-Goldwyn-Mayer