„Magnezja” – zwiastun nowego polskiego filmu z plejadą gwiazd. Wiemy, kiedy obraz trafi do kin

Władza w rękach kobiet

Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki – Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra). Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia – Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) – wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza). To co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem.

Nagrody dla „Magnezji”

„Magnezję” wyróżniono czterokrotnie podczas 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - film otrzymał Złotego Pazura w kategorii „Inne spojrzenie” oraz trzy nagrody indywidualne: za najlepszą charakteryzację, kostiumy oraz scenografię.

Pełna obsada filmu

W „Magnezji” zagrali: Dawid Ogrodnik („Ostatnia Rodzina”, „Cicha Noc”, „Ida”), Mateusz Kościukiewicz („Twarz”, „W imię…”, „Amok”), Maja Ostaszewska („Body/Ciało”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, „Ja teraz kłamię”), Małgorzata Gorol („Twarz”, „Botoks”, „Plan B”), Agata Kulesza („Ida”, „Zimna wojna”, „Róża”), Borys Szyc („Zimna wojna”, „Planeta Singli 3”, „Listy do M. 3”), Andrzej Chyra („W imię…”, „Dług”, „Komornik”), Magdalena Boczarska („Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Różyczka”, „Król” - serial), Bartosz Bielenia („Boże Ciało”, „Na granicy”, „Disco polo”), Piotr Głowacki („Bogowie”, „Planeta Singli”, „Disco polo”), Joachim Lamża („Pitbull”, „Gotowi na wszystko. Exterminator”., „Żmijowisko” - serial), Helena Norowicz („Ciemno, prawie noc”, „Człowiek z magicznym pudełkiem”, „Wataha” – serial), Andriej Bagirow

Kiedy obejrzymy film w kinach?

Premiera filmu "Magnezja" już 11 czerwca 2021 roku.

