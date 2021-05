Urszula Dudziak odchodzi z „The Voice of Poland”. Jaki jest powód?

Jesienią Telewizja Polska pokaże 12. już edycję „The Voice of Poland”. Program cieszy się ogromną popularnością, a na jurorskich fotelach zasiadają największe gwiazdy sceny muzycznej. Tym razem, w show mają zajść spore zmiany - z jury odchodzi Urszula Dudziak.

Dlaczego Dudziak zrezygnowała z The Voice of Poland

Jak informuje „Fakt”, piosenkarka poinformowała już włodarzy TVP o swojej decyzji. Ponoć po decyzji rządu o wznowieniu imprez artystycznych, Dudziak zamierza wrócić do koncertowania latem, a właśnie wtedy planowane są nagrania „The Voice of Poland”. Nie jest to jednak jedyny powód, którym kierowała się artystka. Wokalistka zajęta jest także budową domu kultury na swojej działce na wsi, która mieści się obok jej posiadłości. Gwiazda planuje organizować tam warsztaty muzyczne.

Kto zastąpi Urszulę Dudziak?

Telewizja Polska nie zdradziła jeszcze składu jurorskiego, który zobaczymy w nadchodzącej edycji show. Ostatnio poza Urszulą Dudziak, w programie udział wzięli jeszcze Edyta Górniak oraz Tomson i Baron z grupy Afromental. Nieoficjalnie mówi się, że prezes TVP w roli jurora widziałby Rafała Brzozowskiego, który reprezentował nas na tegorocznej Eurowizji i cieszy się ogromną sympatią Jacka Kurskiego.

