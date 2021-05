„The Sex Factor”, „Wielki Dawca” – najbardziej kontrowersyjne programy telewizyjne. O czym były?

W Polsce wybuchł skandal, gdy okazało się, że jedna ze stacji telewizyjnych produkuje „Magię nagości”, w którym uczestnicy wybierają swojego partnera na randkę, widząc jedynie jego nagie ciało. Na świecie jednak pojawiały się o wiele bardziej kontrowersyjne pomysły na programy.

„The Sex Factor” to reality show, w którym mężczyźni i kobiety walczyli o trzyletni kontrakt z firmą produkującą filmy pornograficzne. Najwięcej protestów wywołał jednak holenderski program „Wielki Dawca”. Jego główną bohaterką była umierająca na raka Lisa, zaś trójka uczestników walczyła o jej... nerkę. W finale okazało się, że kobieta jest zdrowa i jest jedynie aktorką, a stacja telewizyjna chciała poprzez swój program skierować uwagę publiczności na fakt, że z powodu braku dawców organów, co roku umiera w Holandii mnóstwo ludzi.

Najbardziej kontrowersyjne programy w historii telewizji

„Wszystko o Miriam”



Grupa mężczyzn starała się o względy tytułowej Miriam. Nie wiedzieli jednak, że Miriam jest osobą transpłciową.



„Magia nagości”



Show, w którym uczestnik wybiera swojego kandydata na randkę widząc jedynie jego nagie ciało.



„Fear Factor”



Uczestnicy byli poddawani ekstremalnym testom wytrzymałościowym i musieli zmierzyć się ze swoimi największymi fobiami.



„The Sex Factor”



Uczestnicy walczyli o trzyletni kontrakt z firmą produkującą filmy pornograficzne.



„Wielki Dawca”



Główną bohaterką była umierająca na raka kobieta, której widzowie mieli pomóc w wyborze, komu przekaże swoją nerką. O organ kobiety walczyła trójka uczestników.



„Generation KKK”



Program miał opowiadać o członkach Ku Klux Klanu. Z powodu licznych protestów zmieniono formułę i pod tytułem Escaping from KKK miał pokazać historię osób, które odeszły z organizacji. Nigdy jednak nie został wyemitowany.



„Filthy rich and homeless”



Piątka milionerów przez kilka dni próbuje żyć jako bezdomni. Wszystko jest im zabierane. Muszą żebrać, zdobywać jedzenie i znajdywać miejsce do spania.Czytaj też:

„Przyjaciele”. Wcielali się w Monicę i Chandlera. Naukowcy odkryli, że Perry i Cox są spokrewnieni!