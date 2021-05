QUIZ:

QUIZ z serialu „Kompania braci”. Pamiętacie tych kultowych bohaterów?

„Kompania braci” – o czym jest serial?

„Kompania braci” to zrealizowana z ogromnym rozmachem opowieść o żołnierzach Kompanii E, 2 batalionu, 506 pułku 101 Dywizji Powietrzno-desantowej. Akcja serialu toczy się od 1942 roku, kiedy poznajemy ochotników w obozie Toccoa i „towarzyszymy” im podczas morderczego treningu. Następnie razem z żołnierzami przenosimy się do Europy, gdzie jesteśmy świadkami ich walki w Normandii, podczas operacji Overlord, w Holandii, podczas operacji Market Garden, pod Bastogne podczas niemieckiej ofensywy w Ardenach na przełomie 1944/45 roku, aż do momentu wkroczenia dywizji do Austrii. Jest to historia o zwykłych ludziach, którzy zmuszeni zostali do niezwykłych czynów. W kolejnych odcinkach jesteśmy świadkami budowania się niepowtarzalnej więzi pomiędzy żołnierzami. Jako iż wszyscy cierpieli tak samo, stali się sobie braćmi.

Serial „Kompania braci” oglądać można na platformie HBO GO.

