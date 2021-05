Najlepsze dokumenty kryminalne na Netflix. Te tytuły polecamy

Netflix pochwalić się może ogromnym katalogiem produkcji o prawdziwych zbrodniach i dochodzeniu "do prawdy". Nie zawsze jednak są to produkcje, które warto polecać. Zebraliśmy dla was te tytuły, które zrobiły na nas największe wrażenie. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Schody”

Gdy żona pisarza Michaela Petersona ginie w tajemniczych okolicznościach, jego życie zostaje odarte z wszelkich tajemnic.





„Farmaceuta”



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”

Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata.





„Niewinny człowiek”

Historia Rona Williamsona, człowieka, który przez 11 lat siedział w celi śmierci w Oklahomie za przestępstwo, którego nie popełnił. Na podstawie "Niewinnego" Johna Grishama.





„The Keepers”

Serial dokumentalny opisuje sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Catherine Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.





„Król tygrysów”

Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.





„Making A Murderer”

xHistoria Stevena Avery'ego, który w wyniku sfabrykowania przez policję dowodów jego winy był więziony przez wiele lat.





„The Confession Killer”



Henry Lee Lucas zyskał sławę, gdy przyznał się do setek niewyjaśnionych zbrodni. Ten serial dokumentalny analizuje, ile prawdy było w jego słowach.



„Czwarty proces”



Sądzony po raz czwarty za zamordowanie policjanta Bostończyk walczy, by dowieść swojej niewinności i ujawnić przeżarty zepsuciem policyjny system, przez który niesprawiedliwie spędził 22 lata w więzieniu.



„Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez”

Historia Aarona Hernandeza, gwiazdora drużyny futbolowej New England Patriots, który z zimną krwią zamordował kolegę i zamienił boisko na spacerniak.





„Morderstwo wśród mormonów”

Nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia kryminalna — przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.





„Projekt niewinność”



„Projekt Niewinność” ujawnia pomyłki i nieuczciwość w serii błędnych wyroków, ukazując krzywdy wyrządzone ofiarom i oskarżonym.



„Wyznania morderców”

Mordercy zamknięci w celach śmierci opowiadają o swoich zbrodniach.





„Evil Genius: The True Story of America’s Most Diabolical Bank Heist”

Ta nieprawdopodobna, choć prawdziwa historia zaczyna się od krwawej śmierci dostawcy pizzy, który obrabował bank z bombą na szyi - a potem robi się jeszcze dziwniej.





„Porwana w biały dzień”

Rodzina Brobergów pada ofiarą manipulatora, który dwukrotnie porywa ich nastoletnią córkę.





„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego”

Dokument prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z siedzącym w celi śmierci Tedem Bundym.

