„Przyjaciele” znów się spotkali. To wszystko, czego dowiedzieliśmy się z odcinka specjalnego serialu

Ross i Rachel mieli przerwę czy nie mieli przerwy?

Na dobre została rozwiązana kwestia kłótni między Ross i Rachel. Czy mieli przerwę w związku, gdy Geller poszedł do łóżka z Chloe (Angela Featherstone) czy też nie? Otóż wszyscy z obsady zgodnie odpowiedzieli, że OWSZEM – Ross i Rachel mieli przerwę.





Schwimmer i Aniston podkochiwali się w sobie

Pamiętacie, gdy Janice (Maggie Wheeler) pytała przyjaciół w jednym odcinku o to, czy kiedyś się w sobie podkochiwali albo łączyły je wspólne romanse lub flirtowanie? Później w odcinku mieliśmy do czynienia z flashbackiem, ukazującym te momenty. Teraz o to samo aktorów zapytał James Corden. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer i Matthew Perry przyznali, że dochodziło do takich sytuacji w prawdziwym życiu.



– W pierwszym sezonie bardzo podkochiwałem się w Jen – potwierdził Schwimmer, który wcielał się w Rossa. – To było wzajemne uczucie – przyznała Aniston, która grała w "Przyjaciołach" Rachel.





Ross i Rachel



David Crane, współtwórca serialu „Przyjaciele”, przyznał, że pracując nad ostatnim odcinkiem scenarzyści początkowo zastanawiali się nad bardziej ambiwalentnym zakończeniem wątku relacji Rachel i Rossa. Ostatecznie jednak miłość zwyciężyła, ponieważ, jak mówił Crane, „ludzie czekali 10 lat, aby zobaczyć tę parę”. Podkreślił jednak, że chcieli to zrobić w taki sposób, aby „podróż ta zakończyła się w sposób nieoczekiwany”.



Czy zobaczymy kiedyś nową odsłonę serialu „Przyjaciele”?



Lisa Kudrow przyznała w odcinku specjalnym, że odnowienie serialu, którego ostatni odcinek oglądaliśmy w 2004 roku, zależy tylko do Marty Kaufmann i Davida Crane'a. – Kiedyś słyszałam, jak rozmawiali, i całkowicie się z nimi zgadzam, że zakończyli serial bardzo ładnie, w sposób, który daje poczucie, że bohaterowie mają ułożone życia. Teraz musieliby bardzo kombinować, aby z tego stworzyć nowe, ładne historie – podkreśliła, dodając, że jej postać – Phoebe – musiałaby dorosnąć z wiekiem, a to miałoby swoje konsekwencje w fabule i samym obrazie tej bohaterki. Aniston poszła o krok dalej i przyznała, że prawdopodobnie nie zrobiliby już nawet kolejnego „odcinka specjalnego” takiego, jak ten.



Gdzie są teraz bohaterowie?



Kudrow przyznała, że wyobraża sobie, iż jej bohaterka jest żoną Mike'a (Paul Rudd). Mają ze sobą dzieci i mieszkają w Connecticut. – Myślę, że byłaby prawdopodobnie kimś w rodzaju „rzeczniczki dzieci” – swoich i wszystkich innych, które byłyby wyjątkowe – mówiła. Z olei Aniston stwierdziła, że Ross i Rachel pewnie pobrali się i mają dzieci, a Geller dalej „bawi się kośćmi” w związku ze swoją profesją (paleontologią). Cox z kolei uważa, że Monica pewnie „kieruje teraz sprzedażą pieczywa” w szkole podstawowej. – A ty dalej sprawiasz, że codziennie się śmieję – powiedziała Cox do Perry'ego, który wcielał się w Chandlera. A co dzieje się z Joeyem? – Myślę, że prawdopodobnie otworzył sklep z kanapkami na Venice Beach – stwierdził LeBlanc.



Relacja Chandlera i Moniki

Według Crane'a, założeniem scenarzystów było to, że Chandler i Monica po prostu raz prześpią się ze sobą podczas wypadu do Londynu. Ostatecznie jednak do rozszerzenia wątku tej relacji przyczyniła się reakcja publiczności, która była zadowolona z tego zwrotu akcji. Tak też powstał pomysł, aby w kolejnym sezonie pójść w stronę potajemnych randek tych postaci, co rozwinęło bogactwo fabularne całej tej historii.





Małpa Marcel



Co najgorzej wspominają członkowie obsady „Przyjaciół”? Jak się okazuje – spotkanie z Marcelem – małpką kapucynką, która w serialu należała do Rossa. Cox wyjaśniła, że bała się małpki, a Schwimmer dodał żartobliwie, że „źle wykonywała swoją pracę”.



Co z planu zabrała ze sobą obsada po zakończeniu zdjęć?

Z odcinka specjalnego dowiedzieliśmy się, że słoik z ciasteczkami, który znajdował się w kuchni Moniki, jest obecnie w domu Lisy Kudrow. Z kolei Aniston wzięła ze sobą na pamiątkę kubek z oryginalnego zestawy, a LeBlanc... stół do piłkarzyków (oczywiście!).





Cox napisała kwestię na stole?



LeBlanc wyznał, że Cox, która grała Monicę, często trzymała scenariusz w zlewie, aby móc podejrzeć swoje kwestie w trakcie kręcenia odcinków późną nocą. Jak mówił, raz przyłapał ją nawet na tym, że zapisała swoje kwestie na kultowym już stole w mieszkaniu Moniki.



Jaka była Rachel?



Crane wyznał, że właściwie bez kontekstu postać Rachel miała być „niesamowicie samolubna, zaabsorbowana sobą i zepsuta”. Z kolei Aniston, która się w nią wcielała przyznała, że gdy zrezygnowała z innej roli, aby zagrać w serialu „Przyjaciele” usłyszała od twórców tej produkcji, że „to wcielenie nie zrobi z niej gwiazdy”.



Śmiech Janice

Wheeler, która grała Janice przyznała, że wymyśliła charakterystyczny śmiech swojej postaci, ponieważ Matthew Perry (Chandler) wciąż ją rozśmieszał i wiedziała, że musi wymyślić coś, aby jej śmiech był usprawiedliwiony.





Czy przyjaciele oglądają „Przyjaciół”?



Kudrow (Phoebe) przyznała, że są sezony „Przyjaciół”, których nie oglądała nigdy. Perry (Chandler) stwierdził to samo. Schwimmer (Ross) wyznał, że ostatnio obejrzał kilka odcinków, ponieważ jego córka chciała je zobaczyć. Z kolei LeBlanc (Joey) nie pamiętał, ile stron liczył list Rachel do Rossa (18). Nikt nie pamiętał też, jak na imię miał pan Heckles, ale Kudrow wiedziała, że aktor, który się w niego wcielał to Larry Hankin. Aniston natomiast pamiętała dobrze, jak ubrani byli jej koledzy z obsady podczas pierwszego spotkania przy stole scenarzystów.



Pomysł na „Przyjaciół”



Chociaż od dawna wiadomo było, że Crane i Kaufmann tworząc „Przyjaciół” inspirowali się własnym życiem w Nowym Jorku, gdy mieli po 20 lat, Marta przyznała, że postać Chandlera została nawet nazwana na cześć jednego z jej przyjaciół.



Jak LeBlanc dostał rolę Joeya?

LeBlanc wyznał, że dzień przed castingiem do przyjaciół poszedł na imprezę ze znajomymi, a następnego dnia obudził się z wielkim kacem i zemdlał, a nosem uderzył w deskę klozetową. – Kaufmann zapytała mnie (na przesłuchaniu), co się stało, a ja powiedziałem jej prawdę i dostałem pracę – opowiedział.





„Przyjaciele: Spotkanie po latach”

Od 27 maja na platformie HBO GO oglądać możemy „Przyjaciele: Spotkanie po latach” (ang. „Friends: The Reunion”. Serialowi „Przyjaciele”, czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, po latach wrócili do kultowego już studia nagrań Warner Bros. w Burbank, Stage24, aby w programie specjalnym wspólnie celebrować uwielbiany przez wszystkich serial.

W odcinku specjalnym pojawiło się wielu wyjątkowych gości, w tym: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon oraz Malala Yousafzai.

„Przyjaciele” – o czym jest serial?

„Przyjaciele” to amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial został wyświetlony w ponad 100 krajach. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. Wielu fanów „Przyjaciół” zna każdy odcinek, każdą scenę i umie powtórzyć niemal wszystkie żarty.

Wcześniej widzowie w Polsce „Przyjaciół” mogli oglądać na Netfliksie. Teraz wielokrotnie nagradzany i uwielbiany przez fanów serial został dodany do biblioteki serwisu HBO GO. Wszystkie sezony tej kultowej produkcji są dostępne od kwietnia 2021 roku.

