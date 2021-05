Rafał Brzozowski zastąpi Urszulę Dudziak w „The Voice of Poland”? Piosenkarz komentuje

W jesiennej edycji „The Voice of Poland” nie zobaczymy już Urszuli Dudziak. W czasie, gdy będzie nagrywany program, artystka planuje koncerty i budowę własnego centrum kultury, w którym zamierza organizować warsztaty muzyczne. Szybko pojawiły się plotki, że miejsce wokalistki zajmie Rafał Brzozowski.

Rafał Brzozowski: Nie będę trenerem

Medialne doniesienia postanowił w końcu skomentować sam zainteresowany. – Nie, nie będę trenerem w „The Voice of Poland”. Jestem prowadzącym kolejnej edycji The Voice Senior na razie i to jest bardzo piękny program. Nie mogę się doczekać spotkania z seniorami i bycia częścią tego programu. Tak, że dementuję – powiedział Brzozowski na filmiku, który zamieścił w social mediach. Piosenkarz zaznaczył również, że martwi go kto i po co rozsiewa takie plotki na jego temat.

Kto zastąpi Urszulę Dudziak?

Telewizja Polska wciąż nie podała jeszcze składu jurorskiego, który zobaczymy w 12. edycji „The Voice of Poland”. Najprawdopodobniej znów zobaczymy Tomsona i Barona z grupy Afromental oraz Edytę Górniak i Michała Szpaka. A kto zastąpi Urszulę Dudziak?

Jak udało nam się dowiedzieć, producent show przedstawił zarządowi TVP swoje propozycje, jednak rozmowy z potencjalnymi kandydatami wciąż trwają. Wiadomo jedynie, że kilku artystów, których widzieliby producenci, zostało z góry odrzuconych, ze względu na to, że głośno wyrażają swoje poglądy polityczne.

Czytaj też:

„Przyjaciele” znów się spotkali. To wszystko, czego dowiedzieliśmy się z odcinka specjalnego serialu