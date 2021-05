Adam „Nergal” Darski atakuje PiS. „Taka kartoflana, nalana morda”

Lider grupy Behemoth często zabiera głos w sprawach społecznych i politycznych. Nie jest tajemnicą, że muzyk nie popiera rządów PiS i głośno wyraża swoje, niekiedy bardzo kontrowersyjne, opinie. W internetowym wywiadzie dla Braci Sekielskich Adam Darski po raz kolejny uderzył w polityków. Oberwało się również prezenterowi TVP Tomaszowi Kammelowi. Dlaczego?

Adam Darski uderza w Kammela

Grupa Behemoth koncertuje po całym świecie. Jak zauważył na początku wywiadu artysta, nie boi się w związku z tym głośno mówić o tym, co myśli, bo jego kariera, a co za tym idzie stabilność finansowa, nie są zależne od Polski. – Mogą mnie zbanować, ale to mojej sytuacji nie zmieni – stwierdził Darski, którego koncerty w kraju nie raz były już odwoływane. – Być może gdybym się nazywał Kammel i robił l**** Telewizji Publicznej, to rzeczywiście trząsłbym d*** o swoje kredyty i kontakty – powiedział Nergal.

Nergal o PiS: Oni są przerażający

Muzyk skomentował również swoje liczne spory z instytucjami kościelnymi. – Walczę nie z wiarą, ale z zabobonem oraz głupotą obecną w Kościele. Kościół trzeba odbrązowić – tłumaczył swoje podejście Darski. Zapytany zaś o polityków rządzących Polską nie przebierał w słowach. – Chłopcy o ziemniaczanej urodzie. Ci rządzą Polską. Taka kartoflana, nalana morda, najczęściej czerwona. Ja mam estetyczny problem z PiS-em, bo oni są przerażający. Oni mnie odpychają – powiedział artysta i oskarżył rząd o skrajny populizm. – Jeżeli jest definicja zła, to oni się z nią wpisują – skwitował wokalista.

Czytaj też:

Rafał Brzozowski zastąpi Urszulę Dudziak w „The Voice of Poland”? Piosenkarz komentuje