Tatiana Okupnik trafiła do szpitala. Co dolega artystce i w jakim jest stanie?

Kilka dni temu w Dzień dobry TVN Tatiana Okupnik opowiedziała o chorobie, z którą zmaga się od wielu lat. To zespół Elhersa–Danslosa, której główną cechą jest elastyczność stawów oraz skóry i trudne gojenie ran. Czy właśnie ta choroba sprawiła, że piosenkarka znalazła się w szpitalu?

Tatiana Okupnik w szpitalu

Okazuje się, że EDS to niejedyna choroba, z którą walczy artystka. Okupnik od lat cierpi na chroniczne migreny i to właśnie atak potwornego bólu głowy sprawił, że wokalistka znalazła się w specjalistycznej placówce. Na szczęście gwiazda otrzymała fachową pomoc, za co postanowiła podziękować w mediach społecznościowych. – Po raz kolejny w łódzkim Koperniku udzielono mi pomocy, przerywając atak migreny, z którym nie byłam w stanie poradzić sobie sama w domu – opowiada Okupnik i dziękuje „za opiekę, empatię i chęć niesienia pomocy”

Skutki choroby Tatiany Okupnik

Na krótkim filmiku, który zamieściła na Instagramie, piosenkarka postanowiła też wrócić do swojej walki z EDS. Okupnik pokazała swoje nogi pokryte pokrzywką, która jest jednym z objawów jej choroby. Innym jest silne drżenie rąk, nad którym wokalistka często nie może zapanować. Gwiazda zaapelowała do wszystkich, którzy widzą podobne symptomy u siebie, by udali się do specjalistów. Piosenkarka długo nie wiedziała, co jej dolega i dopiero w wieku 42 lat została prawidłowo zdiagnozowana.

