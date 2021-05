Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. Zobacz, jak swoje pociechy nazwała Gawryluk, Skrzynecka i Figura

Póki co, w Polsce ogromnym powodzeniem cieszą się tradycyjne, polskie imiona. Synowie Małgorzaty Rozenek to Stanisław, Tadeusz i Henryk. Małgorzata Socha również postawiła na prostotę i tradycję. Jej dzieci dostały na imię Zofia, Barbara i Stanisław. Jednak wielu artystów chce, by ich pociechy wyróżniały się nie tylko słynnym nazwiskiem, ale i oryginalnym imieniem. Prym wiedzie Michał Wiśniewski. Lider grupy Ich Troje doczekał się już piątki dzieci i każde z nich ma nietypowe imię: Xavier, Fabienne, Etienette, Vivienne i Falco Amadeus. A jak nazwała syna gwiazda Polsat News Dorota Gawryluk lub ikona polskiego kina Katarzyna Figura? Przekonaj się sam.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd

Aldona Orman



Córka Aldony Orman ma na imię Idalia.



Robert Leszczyński



Córka zmarłego dziennikarza i Alicji Borkowskiej otrzymała na imię Vesna.



Michał Wiśniewski



Wszystkie dzieci piosenkarza mogą pochwalić się oryginalnymi imionami – Xavier, Fabienne, Etienette, Vivienne i Falco Amadeus.



Edyta Górniak



Syn gwiazdy nazywa się Allan.



Kayah



Syn artystki i producenta telewizyjnego Rinke Rooyensa dostał na imię Roch.



Katarzyna Skrzynecka



Aktorka dała swojej córce greckie imiona – Alikia Ilia, co oznacza ponoć „prawdę, która zwalcza zło”.



Dorota Gawryluk



Syn dziennikarki Polsat News otrzymał na imię Nikon, co oznacza zwycięzcę.



Agustin Egurrola



Córka tancerza ma na imię Carmen.



Krzysztof Ibisz



Młodszy syn gwiazdora Polsatu otrzymał na imię Vincent.



Katarzyna Figura



Córki aktorki nazywają się Koko Claire i Kaszmir Amber.



Maciej Maleńczuk



Artysta doczekał się czterech córek – Zuzanny, Irmy, Elmy i Rity.



Marina Łuczenko-Szczęsna



Piosenkarka i jej mąż Wojciech Szczęsny nazwali syna Liam.



Małgorzata Braunek



Córka aktorki otrzymała na imię Orina.Czytaj też:

Oscary 2022. Akademia ogłosiła datę kolejnej ceremonii rozdania nagród filmowych