Dobre seriale na HBO GO, których prawdopodobnie nie oglądaliście. Lista

To seriale, które szczerze polecamy wszystkim. Przy każdym z nich znajdziecie ocenę, jaką może poszczycić się dana produkcja w serwisie IMDb – amerykańskim odpowiedniku polskiego Filmwebu. Oprócz opisów możecie obejrzeć także zwiastuny serii.

„Fosse/Verdon” (ocena na IMDB 7,9/10)



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym („Kabaret”, „Cały ten zgiełk”, „Słodka Charity”) i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka…

Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Newsroom” (ocena na IMDB 8,6/10)

Serial Aarona Sorkina, twórcy „Prezydenckiego pokera”, „The Social Network” czy „Ludzi honoru”. Akcja koncentruje się na pracy newsroomu telewizji kablowej Atlantis Cable News (ACN). W serialu grają między innymi Jeff Daniels, Dev Patel, Olivia Munn, Sam Waterston czy Emily Mortimer.





„Ostre przedmioty” (ocena na IMDB 8,1/10)

Ośmioodcinkowy miniserial na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Gillian Flynn.



Dziennikarka St. Louis Chronicle, Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille Marian.



„Mare z Easttown” (ocena na IMDB 8,6/10)

Jeden z najnowszych seriali HBO. Opowiada o Mare Sheehan (Kate Winslet), policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.





„Terapia” (ocena na IMDB 8,3/10)



Nagrodzony Złotym Globem i dwoma nagrodami Emmy serial HBO wrócił w maju we wznowionej po latach (pierwszy odcinek wyemitowano w 2008 roku) wersji. W roli terapeutki tym razem występuje zdobywczyni Emmy Uzo Aduba (wcześniej wcielał się w niego Gabriel Byrne).



Akcja produkcji rozgrywa się w dzisiejszym Los Angeles. Trójka bardzo różniących się od siebie pacjentów odbywa sesje terapeutyczne z Brooke Taylor. Spotkania mają im pomóc lepiej radzić sobie z bolączkami współczesnego życia. Kwestie, takie jak globalna pandemia oraz niedawne zmiany społeczne i kulturowe stanowią tło pracy terapeutki – a wszystko w czasie, gdy boryka się ona z osobistymi problemami.

Na HBO GO oglądać można wszystkie cztery dotychczasowe sezony serialu.



„Perry Mason” (ocena na IMDB 7,5/10)

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.





„Mrs. America” (ocena na IMDB 7,9/10)



Serial „Mrs. America” przedstawia prawdziwą historię ruchu walczącego o ratyfikację poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć (tzw. Equal Rights Amendment) oraz ostrym sprzeciwie środowiska konserwatystek, którym przewodniczyła Phyllis Schlafly. Historia opowiedziana jest z perspektywy kobiet tamtych czasów, w tym przede wszystkim radykalnej Schlafly, ale także feministek drugiej fali – Glorii Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Belli Abzug oraz Jill Ruckelshaus. Produkcja pokazuje, w jaki sposób jeden z najbardziej zaciekłych sporów kulturowych lat 70. przyczynił się do powstania organizacji Moral Majority i na zawsze zmienił krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.

W roli głównej w serialu „Mrs America” oglądać można dwukrotną laureatkę Oscara i Złotego Globu Cate Blanchett („Blue Jasmine”) w roli konserwatystki Phyllis Schlafly. W pozostałych rolach wystąpią: nominowana do nagrody Emmy Rose Byrne (serial „Układy”) jako Gloria Steinem, zdobywczyni nagród Emmy Margo Martindale (serial „Zawód: Amerykanin”) jako Bella Abzug, wyróżniona nagrodami Emmy i nominacjami do Złotego Globa Uzo Aduba (serial „Orange Is the New Black”) jako Shirley Chisholm, nominowana do nagrody Emmy Elizabeth Banks (serial „Współczesna rodzina”) jako Jill Ruckelshaus oraz wyróżniona Emmy i Złotym Globem Tracey Ullman („The Tracey Ullman Show”) jako Betty Friedan. W serialu pojawią się także laureatka Emmy i Złotego Globu Sarah Paulson („American Horror Story”), nominowany do nagród Emmy John Slattery (serial „Mad Men”), nominowana do nagrody Emmy Jeanne Tripplehorn („Szare ogrody”), Ari Graynor (serial „Umrzeć ze śmiechu”), Melanie Lynskey (serial HBO „Bliskość”) oraz Kayli Carter (film HBO „Zła edukacja”).



„Obsesja Eve” (ocena na IMDB 8,2/10)



„Obsesja Eve” to oparty na powieści Luke'a Jenningsa serial, za produkcję którego odpowiada Sid Gentle Films Ltd. Eve jest agentką MI6, Villanelle to z kolei piękna, psychopatyczna zabójczyni. Kobiety łączy obopólna obsesja na swoim punkcie. W role głównych bohaterek wcielają się wyróżniona Złotym Globem i nominacją do nagrody Emmy za stworzoną przez siebie kreację Sandra Oh (serial „Chirurdzy”) oraz Jodie Comer (serial „Doktor Foster”).



„To wiem na pewno” (ocena na IMDB 8,2/10)

Ekranizacja wielokrotnie nagradzanej powieści o tym samym tytule, która znalazła się na liście bestsellerów dziennika New York Times.



Sześcioodcinkowy „To wiem na pewno” (ang. „I Know This Much Is True”), jest rodzinną sagą przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków (w tych rolach Mark Ruffalo) naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo.





„Miasto na wzgórzu” (ocena na IMDB 7,6/10)



Boston, lata dziewięćdziesiąte XX wieku, kiedy miastem rządziły korupcja i bezprawie. Afroamerykanin Decourcy Ward (Aldis Hodge) jest prokuratorem okręgowym, który pochodzi z Brooklynu. Idealistyczny mężczyzna, będący orędownikiem wprowadzenia zmian w mieście, zawiera niespodziewany sojusz ze skorumpowanym agentem FBI Jackie Rohr (Kevin Bacon), który jest za utrzymaniem status quo. Razem pracują nad sprawą rabusiów okradających samochody pancerne, która wstrząśnie całym systemem sprawiedliwości Bostonu.

Serial opowiada o czasach, kiedy Boston był pełen brutalnych i bezkarnych przestępców, na których działania lokalne organy ścigania, w których korupcja i rasizm były normą, przymykały oko. Pokazuje też okres transformacji, kiedy coraz więcej osób zaczęło się przeciwstawiać temu porządkowi rzeczy. Gwiazdami produkcji są Aldis Hodge („Ukryte działania”) oraz laureat Złotego Globu Kevin Bacon („Apollo 13”). Jednym z producentów wykonawczych serialu jest wyróżniony dwoma Oscarami Ben Affleck.



„Od nowa” (ocena na IMDB 7,4/10)



Miniserial „Od nowa” jest opowieścią o Grace i Jonathanie Fraserach (w ich rolach Nicole Kidman i Hugh Grant), którzy żyją tak, jak zawsze chcieli. Grace odnosi sukcesy jako terapeutka, kończy właśnie swoją pierwszą książkę. Jednak kilka tygodni przed publikacją jej życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami – znika jej kochający mąż, który jak się okazuje nie był tym, za kogo go uważała. Na domiar złego sprawa ma charakter publiczny. W obliczu tych wydarzeń Grace musi zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna (Noah Jupe).



„Pani Fletcher” (ocena na IMDB 7,1/10)

Serial opowiada o Eve Fletcher (Kathryn Hahn), która po rozwodzie i wyjeździe swojego syna na studia przechodzi kryzys wieku średniego. Postanawia w końcu całkowicie odmienić swoje życie, co prowadzi do przeżycia przez nią całkowitego przebudzenia seksualnego. W tym samym czasie widzowie obserwują także problemy tego samego gatunku u syna naszej głównej bohaterki Brendana (Jackson White), który próbuje poznać samego siebie podczas zawiłego życia studenckiego.Czytaj też:

