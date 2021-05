„Old”. Zwiastun nowego filmu M. Nighta Shyamalana wywołuje dreszcze

O czym jest film?

Scenariusz do „Old” został oparty na powieści graficznej „Sandcastle” autorstwa Pierre'a Oscara Levy'ego oraz Frederika Peetersa. Grupa ludzi spędza wakacje na pozornie idyllicznej wyspie, gdy znajduje tam ciało zmarłej kobiety, które błyskawicznie się rozkłada. Po jakimś czasie zdają sobie sprawę z tego, że oni sami zaczynają się nienaturalnie szybko starzeć. To zmusza ich do podjęcia walki z klątwą wyspy i poszukiwania drogi ucieczki.

W obsadzie filmu zobaczymy między innymi: Gaela Garcia Bernala („Babel”), Alefa Wolffa („Zła edukacja”), Elizę Scanlen („Małe kobietki”) oraz Thomasin McKenzie („Jojo Rabbit”).

Shyamalan wyreżyserował dwa sezony serialu „Servant” dla Apple TV+. Jego ostatnim filmem był „Split” z 2019 roku. To też pierwsza produkcja reżysera od czasu „Ostatniego Władcy Wiatru” z 2010 roku, nakręcona na taśmie 35 mm. Shyamalan, najbardziej znany z takich tytułów jak „Szósty zmysł” i wspomniany już „Split”, w 2019 roku podpisał umowę z Universal Studios na produkcję dwóch filmów. „Old” jest pierwszym z nich.

Kiedy w kinach?

Premiera filmu „Old” zaplanowana jest na 30 lipca 2021 roku.

