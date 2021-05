„Jak przeżyć wszystko jeszcze raz – The Best of Krzysztof Krawczyk”. Kontrowersje wokół występu Edyty Górniak

W niedzielę na opolskiej scenie pojawiła się plejada gwiazd. Wśród nich między innymi Kasia Stankiewicz i grupa Varius Manx, Halina Mlynkova, Maryla Rodowicz, Krzysztof Kiljański czy Rafał Brzozowski. Koncertem „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz – The Best of Krzysztof Krawczyk” artyści oddali hołd zmarłemu piosenkarzowi. Nie wszystkie występy przypadły widzom do gustu, a fala krytyki wylała się na Edytę Górniak.

Występ Edyty Górniak nie spodobał się internautom

Utwór „Trudno tak” Krzysztof Krawczyk wykonywał pierwotnie z Edytą Bartosiewicz. Tym razem zastąpiła ją Górniak, która zaśpiewała piosenkę w nowej aranżacji. W trakcie emocjonalnego wykonania zwracała się do zmarłego artysty. – Krzysztofie, wiem, że nas słyszysz. To jest nasze spotkanie dla Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje życie, uśmiech, za miłość do nas – powiedziała gwiazda.

Jej wersja kultowego utworu została skrytykowana przez wielu widzów. „Ta to wszystko zawsze popsuje. Dała popis prawie jak z hymnem. Szkoda, że zabrakło Bartosiewicz” , „Jak zwykle...Przesadziła!”, „Górniak porażka” – pisali internauci w komentarzach na social mediach Telewizji Polskiej.

Górniak zwróciła się do wdowy po Krawczyku: Jesteśmy wszyscy z Panią

Na koncercie pojawiła się wdowa po piosenkarzu. To właśnie do niej ze sceny zwróciła się Edyta Górniak. – Pani Ewo, nie wiem, gdzie Pani siedzi, ale jest pani najdzielniejszą kobietą. Jesteśmy wszyscy z panią, całym sercem. Całuję bardzo mocno, my, wszyscy Polacy. Krzysztof był szczęśliwy, bo stała przy nim kobieta – powiedziała gwiazda, stwierdzając również, że to dzięki żonie Krawczyk był tak szczęśliwy i mógł się realizować.

