Beata Kozidrak ma nowego mężczyznę. „Jestem zakochana”. Jaki jest partner gwiazdy?

W książce „Beata. Gorąca krew” piosenkarka zdradziła wiele tajemnic ze swojego życia. Opowiedziała między innymi o przyczynach rozpadu swojego małżeństwa i zauroczeniu innym mężczyzną. Jak przyznaje Beata Kozidrak, ta książka była zamknięciem jednego rozdziału i początkiem jej nowego życia.

Beata Kozidrak zachwala nowego partnera: Nie da się z nim nudzić

– Teraz jest dobrze, jest uczucie. Jestem zakochana, muszę być zakochana, bo nie chcę być nieszczęśliwa – powiedziała artystka w programie „Kulisy sławy. Uwaga! TVN”. Jaki jest nowy partner gwiazdy? – Dowcipny. A przede wszystkim szanuje mnie za to, jaka w ogóle jestem, a nie Beatę artystkę, tylko po prostu Beatę. Nie da się z nim nudzić, a to poczucie humoru nieraz bardzo mnie odstresowuje. W tym zawodzie to jest bardzo ważne – zdradziła artystka.

Nowa płyta Beaty Kozidrak

To jednak nie koniec zmian w życiu wokalistki. Gwiazda jest w trakcie nagrywania nowej, solowej płyty i teledysku do promującego ją singla „Gambit”. Choć gambit jest określeniem szachowym, to zdaniem Beaty Kozidrak świetnie oddaje relacje damsko-męskie, bo na szachownicy najważniejsi są król i królowa, którzy zamiast się wspierać, często ze sobą walczą .– Czuję się podekscytowana, tak jakbym po raz kolejny zaczynała swoją przygodę z muzyką. Brakuje mi tylko jednego: sceny i kontaktu z publicznością – powiedziała piosenkarka. Data premiery nie jest jeszcze znana.

