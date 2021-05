Filip Chajzer pomógł zebrać 10 milionów dla chorego chłopca. Teraz sam zakłada fundację

Na Instagramie Filipa Chajzera obserwuje ponad 800 tysięcy osób. Dzięki temu każda informacja o organizowanej zbiórce na cele dobroczynne, szybko trafia do wielu odbiorców. Ci zaś, jak się okazuje, równie chętnie angażują się w pomoc. Jednak ostatnia akcja, w której wziął udział dziennikarz, przerosła jego najśmielsze oczekiwania.

Filip Chajzer zebrał 10 milionów dla Wiktora

Wiktor ma zaledwie dwanaście lat i walczy z guzem mózgu. Jedyną szansą na pomoc dla chłopca jest eksperymentalna terapia, której mogą się podjąć lekarze ze szpitala w Stanach Zjednoczonych. Koszt operacji to aż 10 milionów złotych. Dzięki zaangażowaniu Chajzera, w ciągu kilku dni udało się zebrać większość kwoty.

Zaangażowani w pomoc dla Wiktora ludzie, postanowili podziękować prezenterowi. Pojawili się pod studiem „Dzień dobry TVN” z transparentem z napisem: „Filip Chajzer dziękujemy za serce dla Wiktora”. – Dałeś życie chłopakowi. Dałeś mu szansę na życie. Bardzo Ci dziękujemy – powiedziała jedna z wolontariuszek.

Chajzer założył fundację

Po podziękowaniach Chajzer spytał jednej z zaangażowanych w zbiórkę kobiet: „ Czy zechcesz zostać pierwszą wolontariuszką w fundacji, którą właśnie założyłem? ”. Dziewczyna potwierdziła, a dziennikarz przyznał, że na założenie fundacji „Taka akcja” wpłynęło właśnie to, co udało mu się osiągnąć, by pomóc Wiktorowi. Jak udało nam się dowiedzieć, prezenter chce pomagać dzieciakom walczącym z ciężkimi chorobami.

