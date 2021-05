Ewa Chodakowska zapowiada nowy projekt. „Pora na rewolucję”. Co planuje trenerka?

Nazywana jest trenerką wszystkich Polek, a to dlatego, że jak nikomu innemu, udało jej się zmotywować rodaczki do ćwiczeń. W ciągu kilku lat Ewa Chodakowska doczekała się rzeszy fanów. Obecnie jej profil na Instagramie obserwuje już niemal 2 miliony osób. Teraz gwiazda fitnessu zapowiada nowy projekt.

Chodakowska będzie odchudzać dzieci

Okazuje się, że Chodakowska układa plan treningowy dla najmłodszych. „Długie lata myślałam jak ugryźć ten temat, żeby nie zderzyć się ze ścianą i argumentami: »Co Ty możesz wiedzieć o dzieciach, skoro sama ich nie masz...«” – zaczęła swoją opowieść na Instagramie trenerka. Zapewnia jednak, że ma wokół siebie ekspertów i profesorów, którzy dysponują wiedzą popartą latami nauki i doświadczeniem. „Tylko działać. W końcu dzieciaki to nasza przyszłość!” – stwierdziła Chodakowska.

Chodakowska ma misję. „To rewolucyjny projekt”

Gwiazda fitnessu długo przygotowywała się do tego zadania. „Dwa lata temu z moimi partnerami i ekspertami podjęłam pracę nad rewolucyjnym projektem” – wyznała trenerka i zapewnia, że będzie to misja na najbliższą dekadę: edukacja rodziców i dzieci oraz wspieranie rodziców w budowaniu nawyków u maluchów od najmłodszych lat. Program treningowy jest przygotowany dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat i jak zapewnia Chodakowska, wiele z jego działań będzie dostępnych za darmo.

instagramCzytaj też:

„Przyjaciele”. Pamiętacie taniec Rossa i Monica? „Rutynę” odtworzył teraz Ed Sheeran