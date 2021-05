Clint Eastwood obchodzi 91. urodziny. Oto 10 najlepszych filmów reżysera

Oto najlepsze filmy w reżyserii Clinta Eastwooda według ocen użytkowników serwisu Rotten Tomatoes.

10. „Zagraj dla mnie Misty”

Prezenter radiowy Dave Garver poznaje w barze Evelyn Draper, która ma obsesję na jego punkcie.





9. „Wzgórze złamanych serc”

Sierżant Tom "Gunny" Highway dostaje zadanie, które polega na wyszkoleniu nowych kadetów.





8. „Biały myśliwy, czarne serce”

Reżyser udaje się do Afryki, aby nakręcić film. Na miejscu oddaje się polowaniom, co wywołuje nieporozumienia z resztą ekipy.





7. „Co się wydarzyło w Madison County”



Fotograf przybywa do hrabstwa Madison, by zrobić zdjęcia krytych mostów. Poznaje gospodynię domową, której rodzina wyjechała na festyn i nawiązuje z nią romans.



6. „Za wszelką cenę”

Trzydziestolatka prosi emerytowanego trenera o pomoc w osiągnięciu sukcesu na ringu boksu zawodowego.





5. „Niesamowity jeździec”

Do osady prześladowanej przez górniczego potentata przybywa kaznodzieja, który staje w obronie nękanych mieszkańców.





4. „Droga do Nashville”

Uzależniony od alkoholu muzyk country wyrusza w podróż do Nashville, aby zrealizować swoje marzenia.





3. „Wyjęty spod prawa Josey Wales”



Żołnierze Unii zabiją rodzinę i niszczą dobytek farmera. Poszkodowany mężczyzna poprzysięga zemstę, walcząc u boku konfederatów.



2. „Mściciel”

W skrywającym mroczny sekret miasteczku Lago zjawia się tajemniczy jeździec. Właściciele lokalnej kopalni wynajmują go do ochrony przed bandytami, którzy po wyjściu z więzienia chcą zemścić się na mieszkańcach.





1. „Bez przebaczenia”



Emerytowany rewolwerowiec podejmuje się zemsty na zlecenie okaleczonej prostytutki.

Clint Eastwood

Clint Eastwood urodził się 31 maja 1930 roku w San Francisco. Jego ojciec był buchalterem, a matka pracownicą fabryki IBM. Ukończył Oakland Technical High School, a następnie studiował administrację w Los Angeles City Collage oraz uczęszczał na Uniwersytet w Seattle. Po odbyciu służby wojskowej w Armii USA, podjął pracę w wytwórni Universal, rozpoczynając też karierę aktorską. Zadebiutował w 1955 roku w czterech filmach klasy B - „Zemsta potwora”, „Frank marynarz”, „Lady Godiva z Coventry” i „Tarantula”. Jego pierwszym sukcesem okazał się serial CBS „Rawhide”.

Sławny na całym świecie stał się dzięki swoim rolom w spaghetti westernach Sergia Leone - „Za garść dolarów”, „Za kilka dolarów więcej” czy „Dobry, zły i brzydki”. Legendą stał się też po wcieleniu sie w inspektora Harry'ego Callahana w dramacie „Brudny Harry” i jego kontynuacjach.

Eastwood jest także nagradzanym wielokrotnie reżyserem. Odebrał nagrodę Złotego Globu za dramat biograficzny „Bird” (1988). W 1991 uhonorowany został nagrodą publiczności kin amerykańskich za całokształt twórczości. Wielkim sukcesem – Złoty Glob i dwa Oscary – okazał się western w gwiazdorskiej obsadzie „Bez przebaczenia”. Oprócz tego zdobył: nagrodę Błękitnej Taśmy za melodramat „Co się wydarzyło w Madison County”, nagrodę Future Film Festival Digital Award na 59. MFF w Wenecji za dreszczowiec „Krwawa profesja”, Césara i Złoty Powóz na 60. MFF w Cannes za dramat kryminalny „Rzeka tajemnic”. W 1998 za swoje dokonania odebrał nagrodę honorową Césara. Kolejne triumfy – Złoty Glob, dwa Oscary, Césara, nagrodę Japońskiej Akademii Filmowej – dostał Eastwood za dramat sportowy „Za wszelką cenę”.

