Co nowego w czerwcu na Canal+? Masa seriali i filmów

W czerwcu na Canal+ obejrzymy między innymi nieoczywistą wersję biografii Leonardo da Vinci oraz serialową historię Ingrid Falaise – aktorki, której udało się uwolnić od męża sadysty. Wśród dokumentów kolejna, po „Kto wrobił Britney Spears?” pozycja o tej artystce, a dla fanów sportu produkcja o Jurgenie Kloppie. Oto lista nowości na Canal+ w czerwcu.

„Potwór” („Le Monstre”)

Oparty na faktach, sześcioodcinkowy nakręcony po francusku kanadyjski serial – historia młodej dziewczyny, która zakochuje się w studencie arabskiego pochodzenia i wychodzi za niego za mąż. Jej życie szybko staje się koszmarem pełnym opresji, a ona sama ofiarą, nad którą mąż pastwi się w sposób wręcz przerażający. Ucieczka z tego piekła to wyzwanie niemalże ponad siły. Ale to chyba jedyne wyjście, jeśli chce przeżyć.



Premierowe odcinki: Ale kino+ godz. 20:10 co środę od 2 czerwca, CANAL+ online co czwartek od 3 czerwca.





„Leonardo”

Jedna z najważniejszych postaci w historii europejskiej kultury – renesansowy geniusz Leonardo da Vinci doczekał się kolejnego serialu o swoim życiu.



Premierowe odcinki: CANAL+ PREMIUM godz. 21:00 co czwartki od 3 czerwca, CANAL+ online co piątki od 4 czerwca.



„Beau Séjour”



W tytułowym małym hotelu blisko belgijsko-duńskiej granicy budzi się nastoletnia Belgijka Kato Hoever i znajduje w łazience zakrwawione ciało. Własne. Zginęła i teraz jest duchem, który nie pamiętając ostatniego dnia życia próbuje go odtworzyć i dowiedzieć się kto ją zabił. Na szczęście niektórzy ludzie ją widzą i może się z nimi komunikować. W efekcie odkrywa sporo tajemnic o swoich najbliższych, ale czy znajdzie odpowiedź na to najważniejsze pytanie? Czy tak naprawdę chce je znaleźć?



Premierowe odcinki: Ale kino+ godz. 20:10 co niedziela od 6 czerwca, CANAL+ online co poniedziałki od 7 czerwca.



„Dziewięć kobietek” („Neuf Meufs”)

Najnowszy francuski serial o pożądaniu. Oto tytułowych dziewięć kobiet mieszkających obok siebie i dziewięć odcinków-anegdot o ich codziennym życiu podszytym frywolnymi potrzebami. Każdy z odcinków koncentruje się na jednej z nich od Sylvii po Zoë. Dzieli je niemal wszystko – wiek, status społeczny, charakter, wygląd – łączy zaś odległość kilku ścian i to, że każda z nich może być tematem fascynującej, intensywnej, acz niedługiej opowieści.



Premierowe odcinki: CANAL+ PREMIUM godz. 20:45, co piątek od 25 czerwca, CANAL+ online co sobota od 26 czerwca.



„Bitwa o Britney” („The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservatorship”)

Britney Spears, jedna z największych gwiazd popu przełomu wieków, cały czas znajdująca się wręcz w kuriozalnej sytuacji prawnej (czterdziestoletnia, wciąż aktywna artystycznie milionerka i matka dwojga nastolatków jest ubezwłasnowolniona i znajduje się pod kuratelą swego ojca) od wielu miesięcy znowu postawiona została w centrum uwagi. To w dużej mierze zasługa fanów, którzy w ramach ruchu #FreeBritney próbują zwrócić uwagę na niezwykłą sytuację piosenkarki.



Premiera: CANAL+ DOKUMENT 5 czerwca godz. 20:00, dostępny w CANAL+ online od 6 czerwca.



„Reaganowie” (ang. „The Reagans”)

Ronald Reagan to jeden z ważniejszych amerykańskich prezydentów XX wieku. Rzadko jednak podkreśla się, jak ważną rolę w jego życiu i karierze odegrała żona Nancy Reagan. I o tym właśnie (jak widać już nawet w tytule) opowiada ten czteroodcinkowy serial dokumentalny. Prezydencka para jest w nim pokazana na przestrzeni dekad – od początku lat pięćdziesiątych, gdy pobrali się jako para coraz popularniejszych hollywoodzkich aktorów, aż po kres drugiej kadencji Reagana, który musiał wówczas sprostać wielu kryzysom. W działaniach często wspierała go i to skutecznie małżonka, która podobnie jak on przeobraziła się z niezłej aktorki w sprawną polityczną ekspertkę. Z jej zdaniem i możliwościami liczyło się wielu.



Premierowe odcinki: CANAL+ DOKUMENT godz. 20:00 co piątek od 4 czerwca, CANAL+ online co sobota od 5 czerwca.



„Klopp. Transfer stulecia”

Dokument o wybitnym niemieckim piłkarskim trenerze Jürgenie Kloppie. O tym, że we współczesnym futbolu Klopp to jedno z najważniejszych nazwisk nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć trochę interesuje się tą dyscypliną.



Premiera: CANAL+ PREMIUM 7 czerwca godz. 21:30, dostępny w CANAL+ online od 8 czerwca.



„Pinokio”

Dwukrotnie (za kostiumy i charakteryzacje) nominowana do Oscara najnowsza ekranizacja jednej z najważniejszych powieści wszech czasów dla dzieci.



Premiera: CANAL+ PREMIUM 1 czerwca godz. 21:00, dostępny w CANAL+ online od 2 czerwca.



„Rok na całe życie”

Gdy Daryn (Jaden Smith), siedemnastoletni sportowiec dowiaduje się, że jego dziewczyna Isabelle (Cara Delevingne) jest nieuleczalnie chora decyduje się spędzić z nią cały wspólny czas jaki im pozostał. Poświęcić wszystko, by mogli przeżyć jak najwięcej wspólnie. By całe życie zmieścić w tym jednym roku.



Premiera: CANAL+ FILM 16 czerwca godz. 20:00, dostępny w CANAL+ online od 17 czerwca.



„Brzemię”

Wyjątkowy film o starciu rasizmu i wiary. Oparta na faktach opowieść o sierocie wychowanym przez rasistów związanych z Ku Klux Klanem, który pod wpływem miłości chce zmienić swoje życie. Nie jest to łatwe, gdy wciąż mieszka się w tym samym miasteczku w Południowej Karolinie. Na szczęście Mike znajduje wsparcie u lokalnego czarnego pastora Kennedy’ego i wraz z nim, wspólnie mierzy się z liderem KKK Tomem Griffinem.



Premiera: CANAL+ PREMIUM 27 czerwca godz. 21:30, dostępny w CANAL+ online od 28 czerwca.Czytaj też:

