Co nowego w czerwcu na HBO GO? Te seriale i filmy zostaną dodane na platformę

Seriale w czerwcu na HBO GO

Jedną z serialowych nowości nadchodzącego miesiąca będzie najnowszy sezon serialu HBO „Betty”, opowiadającego o grupie skejterek, które szukają swojego miejsca w życiu. Następną premierą będzie kolejny sezon serialu komediowego „Dave”, inspirowanego życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky. Miłośników seriali prawniczych ucieszy z pewnością powrót „Sprawy idealnej”, w której Diane Lockhart wraz ze swoimi współpracownikami rozwiązywać będzie kolejne sprawy swoich klientów.

W czerwcu w HBO GO zadebiutuje wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy Adult Swim „Rick i Morty”. To kultowa już produkcja śledząca losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. Do HBO GO dodane zostaną cztery sezony serialu, a swoją premierę będzie mieć też najnowsza, piąta odsłona produkcji, dostępna wyłącznie w HBO GO.

Filmy w czerwcu na HBO GO

W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie także nowości filmowych. Będą wśród nich „Dunkierka”, czyli nagrodzony trzema Oscarami film Christophera Nolana o młodych żołnierzach alianckich podczas II wojny światowej, którzy pod francuską Dunkierką osłaniali trwającą akcję ewakuacyjną przed nacierającymi siłami Trzeciej Rzeszy. Kolejnym tytułem będzie wyreżyserowany przez Stevena Spielberga „Player One” opowiadający o młodym chłopaku i jego przyjaciołach, którzy biorą udział w konkursie o wysoką stawkę. Inną nowością będzie widowiskowe kino science fiction „Na skraju jutra”. W produkcji zobaczymy Toma Cruise'a oraz Emily Blunt w rolach żołnierzy walczących z najeźdźcami z kosmosu. Dla fanów Keanu Reevesa przygotowana została premiera filmu Bill i Ted ratują wszechświat, w którym znany z „Matrixa” aktor wraz z partnerującym mu Alexem Winterem wcielą się w tytułowych bohaterów, którzy wyruszają w podróż, aby spełnić swoje rock&rollowe przeznaczenie. Natomiast widzów, którzy nie mogą doczekać się wakacji na południu Europy powinna zainteresować premiera „Włoskich wakacji”. To lekka komedia o angielskim artyście (wciela się w niego Liam Neeson), który wraca do Włoch ze swoim synem, aby szybko sprzedać dom odziedziczony po zmarłej żonie. Żaden z nich nie spodziewa się, że niegdyś piękna willa będzie w takim marnym stanie.

Coś dla najmłodszych

Najmłodsi widzowie znajdą w czerwcu w HBO GO sporo ciekawych propozycji nie tylko z okazji Dnia Dziecka. Razem ze swoimi rodzicami będą mogli wspólnie spędzić czas wraz z obchodzącym w tym roku swoje dwudziestolecie Shrekiem – obie części filmu zostaną dodane do serwisu. Inną nowością na rodzinne oglądanie będzie także „Lorax” – pełnometrażowy film animowany o 12-letnim chłopcu, który opuszcza swoje plastikowe miasto w poszukiwaniu prawdziwego drzewa, aby na swojej drodze napotkać pewne zrzędliwe, leśne stworzenie.

Innymi tytułami, które czekać będą w serwisie na młodych widzów, będą kolejny sezon odświeżonego serialu animowanego o utarczkach dwóch odwiecznych rywali, Toma i Jerry'ego – T„om i Jerry Show” oraz kolejne dwa sezony „Niesamowitego świata Gumballa” – serialu animowanego o niebieskim kocie Gumballu, który razem ze swoim najlepszym kumplem Darwinem ma wyjątkową zdolność do pakowania się w kłopoty. Kolejną produkcją dla dzieci będzie serial animowany „Mush-Mush i Grzybaszki”, w którym bohaterowie poznają świat, wspólnie dorastają i przeżywają zwariowane przygody w lesie. Inną nowością będzie też serial animowany o niezwykłym chłopaku, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem – Steven Universe. Swoją premierę będą mieć także dwa sezony serialu „Obóz na wyspie” opowiadającego o przygodach najlepszych przyjaciół, Oscara i Jeżynki, którzy muszą znaleźć w sobie odwagę, żeby odkryć niezwykłe tajemnice i cuda, które czekają na nich na magicznym letnim obozie.

Filmy dokumentalne

Czerwiec w HBO GO to także nowości dokumentalne. Jedną z nich będzie film HBO „Legenda undergroundu” dotykający problemu szerzącej się w Nigerii dyskryminacji. Twórcy przedstawiają w nim historię kilku charyzmatycznych i nonkonformistycznych młodych osób, które stają przed trudnym wyborem – walczyć w kraju o wolność słowa czy uciec do USA i żyć tam, ciesząc się pełną wolnością. W czerwcu swoją premierę także będzie mieć kolejny sezon „Barbershopu” – programu HBO, w którym we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem prezentowane są szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu. Dodany zostanie także odcinek dodatkowy serialu „Obsesja zbrodni”, serialu będącego zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego przez Michelle McNamarę w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy.

Wszystkie nowości na HBO GO w czerwcu

„Betty” – 2. sezon



Drugi sezon serialu o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach na podstawie cenionego przez krytyków filmu Skejterka w reżyserii Crystal Moselle.

Premiera: 12 czerwca.



„Rick i Morty” – sezony 1-4



Wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy Adult Swim, śledzący losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie.

Premiera: 21 czerwca, wszystkie cztery sezony w całości.



„Rick i Morty” – 5. sezon



Najnowszy sezon nagradzanego serialu śledzącego losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie.

Premiera: 21 czerwca.



„Dave” – 2. sezon



Drugi sezon serialu komediowego inspirowanego życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky.

Premiera: 17 czerwca, odc. 1 i 2, kolejne co tydzień po jednym.



„Sprawa idealna” – 5. sezon



Piąty sezon serialu o wziętej prawniczce, która straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii i musiała zacząć wszystko od nowa.

Premiera: 25 czerwca.



„Terapia” – 4. sezon



Czwarty sezon nagrodzonego Złotym Globem i dwoma nagrodami Emmy serialu HBO; we wznowionej po latach produkcji w roli terapeutki tym razem występuje zdobywczyni Emmy Uzo Aduba.

Odcinek finałowy: 15 czerwca.



„Opowieść podręcznej” – 4. sezon



W czwartym sezonie June, jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Jej dążenie do wymierzenia sprawiedliwości i zemsty, będzie miało na nią olbrzymi wpływ, tak samo jak na relacje, które ceni najbardziej.

Odcinek finałowy: 17 czerwca.



„Dziewczyna z doświadczeniem” – 3. sezon



Trzeci sezon serialowej antologii badającej relacje między kobietami do towarzystwa a ich klientami, którym zapewniają znacznie więcej niż tylko seks.

Odcinek finałowy: 21 czerwca.



„All American” – 3. sezon

Trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.





„Czarny poniedziałek” – 3. ezon

Trzeci sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street.





„Batwoman” – 2. sezon



Drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem” – 8. sezon



Ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia.

Nowe odcinki dodawane są po godzinie 20:00.



„Superman i Lois”

Najnowszy serial Warner Bros. Television na podstawie bohaterów komiksów DC; serialu Tyler Hoechlin jako najsłynniejszy na świecie superbohater oraz Elizabeth Tulloch w roli najbardziej znanej dziennikarki rodem z kart komisu, którzy nie radzą sobie ze stresem, presją i złożonością bycia rodzicami w dzisiejszym skomplikowanym świecie.





„Wampiry: Dziedzictwo” – 3. sezon



Trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja „Pamiętników wampirów” oraz „The Originals”.



„Dunkierka”



Nagrodzony trzema Oscarami film Christophera Nolana o młodych żołnierzach alianckich podczas II wojny światowej, którzy pod francuską Dunkierką osłaniają trwającą akcję ewakuacyjną przed nacierającymi siłami Trzeciej Rzeszy.

Premiera: 5 czerwca.



„Ready Player One”



Wyreżyserowane przez Stevena Spielberga wysokobudżetowe kino o młodym chłopaku i jego przyjaciołach, którzy biorą udział w konkursie o wysoką stawkę.

Premiera: 6 czerwca.



„Na skraju jutra”



Widowiskowe kino science fiction z Tomem Cruise'em oraz Emily Blunt w rolach żołnierzy walczących z najeźdźcami z kosmosu.

Premiera: 13 czerwca.



„Włoskie wakacje”



Komedia o angielskim artyście, który wraca do Włoch z synem, aby szybko sprzedać dom odziedziczony po zmarłej żonie. Żaden z nich nie spodziewa się, że niegdyś piękna willa będzie w takim marnym stanie. Liam Neeson w jednej z głównych ról.

Premiera: 13 czerwca.



„Bill i Ted ratują wszechświat”



Bill i Ted, dwaj najlepsi przyjaciele w średnim wieku, wyruszają w podróż, aby spełnić swoje rock&rollowe przeznaczenie, po tym jak przybysz z przyszłości ostrzega, że tylko ich piosenka może uratować świat i przywrócić harmonię we wszechświecie. Keanu Reeves i Alex Winter w rolach głównych.

Premiera: 20 czerwca.



„Zwrot”



Matka, nauczycielka i żona z trudem radzi sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Nie może spać, a nowe leki nasenne wywołują u niej koszmary. Film opowiada o tygodniu z życia kobiety na krawędzi załamania psychicznego.

Premiera: 11 czerwca.



„Rosyjski spleen”



Trójka współlokatorów z Moskwy musi stawić czoła wyzwaniom, jakie przynosi im jeden niespodziewany dzień.

Premiera: 12 czerwca.



„Nocna jazda”



Pewnej nocy między dziewczyną do towarzystwa a kierowcą taksówki, nielegalnym imigrantem z Chin, rozpoczyna się piękna, ale niebezpieczna historia miłosna. Nagroda Publiczności na Champs-Élysées Film Festival.

Premiera: 12 czerwca.



„Piłat” (Wegry, 2020)



Kiedy starsza kobieta traci męża, jej odnosząca sukcesy córka decyduje się nią zaopiekować. Niestety ich relacja szybko zaczyna się psuć, a kobiety zaczynają nawzajem niszczyć sobie życie. Pięć nagród na MFF w Mediolanie.

Premiera: 6 czerwca.



„Wyścig o wszystko” (Irlandia, 2020)



Belgijski kolarz od lat jest jednym z najlepszych zawodników wspierających. Wraz z rozpoczęciem Tour de France, zostaje usunięty ze swojej zespołu. Kiedy jednak jeden z zawodników zostaje zdyskwalifikowany, wraca z powrotem do gry.

Premiera: 13 czerwca.



„Lin” (Belgia, 2019)



Zwolniony z więzienia dwudziestolatek jest zdeterminowany by stać się inny, lepszym człowiekiem. Szybko jednak zostaje wystawiony na kolejną próbę. Nagroda na MFF w Gandawie.

Premiera: 19 czerwca.



„Klub Knuckledust” (Wielka Brytania, 2020)



Policja odnajduje podziemny klub walki, a w nim masę ciał wojowników. Funkcjonariusze muszą dowiedzieć się, czy jedyny ocalały jest katem, czy ofiarą.

Premiera: 25 czerwca.



„Jak zostać zbirem” (Nowa Zelandia, 2020)



Były dostawca pizzy i jego przyjaciel marzą o karierze w przestępczym światku do czasu, kiedy ich ścieżki przecinają się z groźnym gangsterem.

Premiera: 26 czerwca.



„Pora wylinki” (Niemcy, 2020)



Stephanie żyje odizolowana od świata z niestabilną psychicznie matką i niegodnym zaufania ojcem. W końcu pozbawiona nadziei na lepsze jutro dziewczyna wycofuje się do mrocznego świata barbarzyńskich fantazji.

Premiera: 26 czerwca.



„To, czego o mnie nie wiesz” (Szwajcaria, 2019)



Para po przejściach zaczyna wieść beztroskie wspólne życie. Wszystko do czasu, kiedy pewnego dnia mężczyzna zostaje aresztowany i oskarżony przez skorumpowaną policję o handel narkotykami.

Premiera: 27 czerwca.



„Przerwa z Sam Jay” – zwiastun



Wieczorny talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, religia, celebryci i wiele innych oraz analizuje je ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia.

Odcinek finałowy: 22 czerwca.



„Barbershop IV” („The Shop: Uniterrupted IV”)



Czwarty sezon programu HBO, w którym we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem prezentowane są szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu.

Premiera: 8 czerwca.



„Obsesja zbrodni” – odcinek dodatkowy („I'll Be Gone in the Dark” bonus ep.)

Dodatkowy odcinek serialu dokumentalnego będącego zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego przez Michelle McNamarę w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy.



Premiera: 22 czerwca.



„Legenda undergroundu”



Film dokumentalny HBO dotykający problemu szerzącej się w Nigerii dyskryminacji; twórcy przedstawiają w nim historię kilku charyzmatycznych i nonkonformistycznych młodych osób, które stają przed trudnym wyborem - walczyć w kraju o wolność słowa czy uciec do USA i żyć tam, ciesząc się pełną wolnością.

Premiera: 30 czerwca.



„Axios IV”

Nowe odcinki czwartego sezonu serialu produkcji HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.

Czytaj też:

Clint Eastwood obchodzi 91. urodziny. Oto 10 najlepszych filmów reżysera