Znany dziennikarz TVN24 ma transpłciową córkę. „To była spokojna rozmowa. Gdy się skończyła, oboje się rozpłakaliśmy”

Jak sam przyznał, nie jest łatwo być ojcem transpłciowej dziewczyny. Winą za to, Piotr Jacoń obarcza naszą „straszną, patriarchalną gradację”.

Piotr Jacoń: Nagle syn mówi, że jest dziewczyną

– Ojciec myślał, że miał syna. Rozumie pan: syna. Ach, jak to brzmi! Syn – duma. Aż tu nagle ten syn mówi, że jest dziewczyną, czyli, jak podpowiada nam patriarchat, kimś jakby gorszym – powiedział Jacoń w rozmowie z magazynem „Replika”. Jak stwierdził dziennikarz TVN24, gdy syn powiedział, że jest córką, to ojciec we własnych oczach też poczuł się kimś innym. – Syna nie ma, więc ojca tego syna też jakby trochę nie ma. To wszystko brzmi dość absurdalnie, ale tak to, niestety, działa – przyznał.

Coming out córki dziennikarza. „To była spokojna rozmowa”

Piotr Jacoń mieszka wraz z żoną w Gdyni, a ich córka studiuje w Warszawie, więc ta trudna rozmowa odbyła się przez telefon. Jak wspomina dziennikarz, nie pamięta, jakie padły słowa, ale córka przyznała, że od dawna źle się czuje w swoim ciele. Przyznała, że jest kobietą, używa imienia Wiktoria i wspomniała o terapii hormonalnej. – Niemal automatycznie oboje z żoną weszliśmy w tryb „pełna akceptacja”. Zapewniliśmy nasze dziecko o miłości i wsparciu. To była spokojna rozmowa. Gdy się skończyła, oboje się rozpłakaliśmy – przyznał Piotr Jacoń.

Transpłciowość. Co to oznacza?

Trans to pojęcie o szerokim znaczeniu, określające grupę osób, których tożsamość lub ekspresja płciowa różnią się od płci przypisanej im w momencie narodzin. Transpłciowości nie można jednak utożsamiać z orientacją seksualną. Osoby transseksualne mogą być zarówno homoseksualne, biseksualne, panseksualne, jak i heteroseksualne.

