Raper Lil Loaded nie żyje. Tak wyglądało jego ostatnie InstaStory

Informację o śmierci rapera z Dallas w amerykańskim stanie Teksas przekazał jego prawnik Ashkan Mehyari w poniedziałek 31 maja, potwierdzając, że przyczyną zgonu artysty było samobójstwo. Z kolei NBC News podaje, że lekarze sądowi przekazali, iż przyczyna śmierci Lil Loadeda nie została jeszcze ostatecznie ustalona.

Lil Loaded, który nazywał się w rzeczywistości Dashawn Robertson, osiągnął ogromny sukces w 2019 roku, po tym, jak wypuścił na rynek singiel „6locc 6a6y”. W ubiegłym tygodniu utwór otrzymał złoty certyfikat Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Nagraniowego (RIAA). Pochwalił się tym na swoim Instagramie sam raper, zwracając uwagę na swoją „najlepszą bazę fanów na całym świecie”. Raper miał podpisany kontrakt z wytwórnią Epic Records.

Robertson był oskarżony o morderstwo w związku ze śmiercią 18-letniego Khalila Walkera. W lutym jego zarzut zmieniono na zabójstwo. We wtorek 1 czerwca raper miał stawić się na przesłuchanie w sprawie. Mehyari podkreślił w rozmowie z „Dallas Morning News”, że nie wierzy, iż jego klient był winny czegokolwiek, co jest lub było mu zarzucane. Zapewnił, że Robertson i Walker byli najlepszymi przyjaciółmi.

Lil Loaded napisał list pożegnalny przed samobójstwem?

Kilka dni przed śmiercią Lil Loaded zamieścił wpis na Instagramie, który według fanów mógł być czymś w rodzaju „pożegnalnego listu”. Wszystko wskazuje na to, że raper zwraca się w nim do Boga. „Drogi Najwyższy, proszę wybacz mi moje niedociągnięcia i te wszystkie chwile, w których nie udało mi się być dumnym i docenić wszystkich błogosławieństw, które dałeś mi w moim życiu. Czasami granice między byciem rzetelnym a bezdusznym, zacierają się” – czytamy. „Chcę ci podziękować za to, jak daleko zaszedłem i za ludzi, których włożyłeś w moje życie, aby utrzymać mnie tutaj i umocnić w pokorze. Kocham każdego z tych ludzi, którzy są wobec mnie szczerzy. Proszę o wejście do twojego królestwa. Wiem, że pomimo wszystkich moich błędów, kochasz wszystkie swoje dzieci i jestem gotowy na to, by moje serce i dusza do ciebie dołączyły” – napisał.

