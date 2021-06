Dzień Dziecka w serwisach Netflix i HBO GO. Co dziś obejrzą najmłodsi?

Na platformie Netflix znajdziecie tytuły przedstawiające pokrzepiające historie, takie jak „Wyprawa na Księżyc” i „Mitchellowie kontra Maszyny”, a także seriale pełne humoru i przygód, jak „Kajko i Kokosz”.

Z kolei na HBO GO najmłodsi widzowie razem ze swoimi rodzicami będą mogli wspólnie spędzić czas wraz z obchodzącym w tym roku swoje dwudziestolecie „Shrekiem” – obie części filmu zostaną dodane do serwisu. Inną nowością na rodzinne oglądanie będzie także „Lorax” – pełnometrażowy film animowany o 12-letnim chłopcu, który opuszcza swoje plastikowe miasto w poszukiwaniu prawdziwego drzewa, aby na swojej drodze napotkać pewne zrzędliwe, leśne stworzenie.

Co jeszcze obejrzymy dziś z okazji Dnia Dziecka?

„Dzieciaki Straszaki: Potworne bajki” – Netflix

Dzieciaki, których rodzice to najsławniejsze potwory na świecie, starają się opanować swoje supermoce, przygotowując się jednocześnie do pójścia do przedszkola.





„Oktonauci” – Netflix



Bajka zabiera maluchy w podróż po niezwykłym, podwodnym świecie! Przy okazji pokazuje, że trzeba dbać o środowisko naturalne. Bohaterami animacji są sympatyczne zwierzątka, które wspólnie z małymi widzami odkrywają świat mórz i oceanów.



„CoComeleon” – Netflix

J.J. pomoże ci w nauce liter, liczb, odgłosów zwierząt i wielu innych rzeczy w serialu edukacyjnym pełnym zabaw i wierszyków dla całej rodziny.





„W rytmie dżungli: Film” – Netflix

Statek zagubionego i osamotnionego kosmity rozbija się na Ziemi. Jego nowi przyjaciele – mówiące zwierzęta – pomagają mu wrócić do domu... i uratować świat.





„Mitchellowie kontra maszyny” – Netflix

Nowa produkcja twórców oscarowego hitu „Spider-Man Uniwersum" i filmu „Lego: Przygoda". To pełna akcji komedia animowana o zwykłej rodzinie, która staje przed niecodziennym wyzwaniem. Gdy na świecie dochodzi do buntu maszyn, to właśnie oni muszą... zapobiec apokalipsie.



Historia zaczyna się, gdy kreatywna outsiderka Katie Mitchell dostaje się na wymarzone studia filmowe i chce jak najszybciej wyrwać się z domu, by poznać swoich nowych przyjaciół. Te plany sabotuje jednak jej kochający naturę tata, który postanawia, że cała rodzina powinna wspólnie zawieźć Katie na uczelnię, by zacieśnić łączące ich więzi. Gdy wydaje się, że już nie może być gorzej, cała rodzina trafia w sam środek buntu robotów! Wszystkie urządzenia – od smartfonów przez inteligentne odkurzacze po złośliwe Furby – zostają zaangażowane, by wyłapać z planety wszystkich ludzi. Teraz to Mitchellowie, czyli tata Rick, mama Linda, córka Katie, jej dziwaczny młodszy brat Aaron, uroczy mopsik Monchi i dwa przyjazne, ale niezbyt lotne roboty, muszą uratować ludzkość.





„Wyprawa na Księżyc” – Netflix

Zdeterminowana i bystra dziewczynka buduje rakietę, aby wyruszyć w kosmos i udowodnić, że legendarna bogini Księżyca istnieje naprawdę. Jej wyprawa obiera jednak nieprzewidziany kurs i prowadzi ją do niezwykłej krainy pełnej dziwacznych stworzeń. Reżyserem filmu jest nagrodzony Oscarem filmowiec i animator Glen Keane, a za produkcję odpowiadają Gennie Rim i Peilin Chou. Wyprawa na księżyc to porywająca muzyczna przygoda o dążeniu do celu, pokonywaniu przeciwności losu i potędze wyobraźni.





„Gofcia i Mochi” – Netflix

Pewnego razu, głęboko w Krainie Mrożonego Jedzenia, żyła dwójka przyjaciół o imionach Gofcia i Mochi, których połączyło wspólne marzenie: zostać szefami kuchni! Jedyny problem? Wszystko, co gotowali, było zrobione z lodu. Kiedy ci dwaj kompani od dobrego smaku zostają zatrudnieni jako najświeżsi pracownicy dziwacznego supermarketu, są gotowi na kulinarną przygodę życia. Z pomocą nowych przyjaznych twarzy, takich jak właścicielka supermarketu – pani Obama, i magicznego latającego wózka na zakupy, jako ich przewodnika, Gofcia i Mochi wyruszają na globalną misję poszukiwania składników, podróżując do kuchni, restauracji, gospodarstw rolnych i domów na całym świecie. Razem gotują potrawy z prostych składników u boku znanych szefów kuchni, domowych kucharzy, dzieci i celebrytów. Niezależnie od tego, czy zbierają ziemniaki w peruwiańskich Andach, próbują przypraw we Włoszech, czy robią miso w Japonii, ci ciekawscy odkrywcy nie ustępują w poszukiwaniu wyjątkowych smaków i przekonują się, że każdy posiłek to szansa na poznanie nowych przyjaciół.





„Kajko i Kokosz” – Netflix

Kajko i Kokosz są podwładnymi kasztelana Mirmiła. Jak przystało na słowiańskich wojów bronią swojej osady przed wszelkimi niebezpieczeństwami.





„Shrek” – HBO GO

By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.





„Shrek 2” – HBO GO

Shrek i Fiona postanawiają odwiedzić rodziców księżniczki, którzy nie wiedzą jednak, że poślubiła ona ogra, a sama zmieniła się w ogrzycę.





„Lorax” – HBO GO

Pełnometrażowy film animowany o 12-letnim chłopcu, który opuszcza swoje plastikowe miasto w poszukiwaniu prawdziwego drzewa, aby na swojej drodze napotkać pewne zrzędliwe, leśne stworzenie. W oryginalnej wersji językowej postaciom głosu użyczają m.in. Dany DeVito, Betty White, Zac Efron czy Taylor Swift.



„Leśna gazetka” – HBO GO



Pogodny film animowany dla całej rodziny Każdego dnia na swoim drzewie Pan Sowa czyta w lokalnej gazecie niezwykłe historie o mieszkańcach bajkowego lasu.



„SpongeBob Kanciastoporty” – HBO GO



Spokojne zazwyczaj podwodne miasteczko Bikini Dolne staje się miejscem zuchwałej kradzieży – ktoś zabrał koronę Neptuna. SpongeBob postanawia ją odzyskać.Czytaj też:

