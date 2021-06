Nowy prowadzący w programie „Mam talent!” Kto dołączy do Marcina Prokopa?

Jesienią na antenach telewizyjnych znów zobaczymy „The Voice”, „You Can Dance” i „Mam talent!”. W ostatnim z tych programów czeka nas sporo zmian.

„Mam talent!”. Micha Kempa zastąpi Szymona Hołownię

W jesiennej odsłonie „Mam talent!” zobaczymy dwie nowe twarze. W programie nie weźmie już udziału Szymon Hołownia, który porzucił karierę telewizyjną na rzecz polityki oraz Agustin Egurrola, który z kolei przeszedł do Telewizji Polskiej, gdzie zasiada w jury „Dance, Dance, Dance”. Kilka dni temu stacja TVN ogłosiła, że w do Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak dołączy Jan Kliment, znany widzom z „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Wedle doniesień mediów, Szymona Hołownię zastąpi zaś komik – Michał Kempa, który występuje w programach „Stand–up Polska”.

Kim jest Michał Kempa

Kempa ukończył studia prawnicze, jednak nigdy nie pracował w wyuczonym zawodzie. W 2010 roku został zwycięzcą programu „Stand up. Zabij mnie śmiechem” emitowanego w Polsacie. Na swoim koncie ma także nagrody w takich konkursach kabaretowych, jak „Paka” czy „Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry”. Kilka lat temu został komentatorem „Szkła kontaktowego” w TVN24.

Czytaj też:

