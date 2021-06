„Thor: Love and Thunder”. Zakończyły się prace na planie filmu! Hemsworth pokazał pamiątkową fotkę

Hemsworth we wpisie, który udostępnił na Instagramie w środę 2 czerwca, podziękował Marvelowi, Taika Waititiemu, obsadzie oraz ekipie. Do postu dodał także zdjęcie swoje i samego reżysera, który ma na sobie strój Korga.

„To już koniec pracy na planie »Thor: Love and Thunder« (...) Film będzie szalony, zabawny i może także złapać za serce” – podkreślił. „Mnóstwo miłości, mnóstwo grzmotów! Dziękuje wszystkim – obsadzie i ekipie za kolejną niesamowitą podróż z Marvelem. Zapnijcie pasy, przygotujcie się i widzimy się w kinach!” – dodał.

„Thor: Love and Thunder” – co wiemy o filmie?

Przypomnijmy, nowy film Marvela reżyseruje Taika Waititi, który jest jednym z twórców serialu aktorskiego osadzonego w uniwersum Gwiezdnych wojen – „The Mandalorian”, a w 2020 roku otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany za „Jojo Rabbit”.

W obsadzie zobaczymy między innymi Christiana Bale'a, który wciela się w Gorra – „Rzeźnika Bogów”. To postać pochodząca z tajemniczej planety i dysponująca potężnym mieczem „All-Black the Necrosword”. Zapewnia mu on siłę, wytrzymałość, nieśmiertelność, zdolność replikacji i zmieniania kształtu. Oprócz niego zagrają także wspomniany Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Karen Gillan, Dave Bautista, Matt Damon, Taika Waititi, Sam Neill, Melissa McCarthy, Luke Hemsworth oraz Russell Crowe.

Film „Thor: Love and Thunder” ma zadebiutować na ekranach kin 6 maja 2022 roku.

