Andrzej Piaseczny o ślubach osób tej samej płci w Polsce: To tylko kwestia czasu

Przez wiele lat artysta unikał odpowiedzi zarówno tematy polityczne, jak i te, dotyczące jego sfery prywatnej. Dlaczego teraz Andrzej Piaseczny tak się otworzył?

Coming out Piasecznego. Dlaczego to zrobił?

– To jest ciąg wydarzeń: kampanie wyborcze, prezydentura Dudy, kolejne lockdowny, strajk kobiet, moje urodziny... Fakt, że mam 50 lat, czyli statystycznie rzecz biorąc, większość życia za sobą, ułatwia mówienie o wielu rzeczach – wyznał Piaseczny w wywiadzie dla magazynu „Viva”. Wokalista przyznał także, że nigdy nie zrobiłby niczego wbrew swojej matce, która jest mu bardzo bliska, ale ta jest „światłą osobą”. Jego zdaniem to ogromne szczęściem, bo wielu ludzi boi się wyjawić rodzicom swoją orientację.

„Śluby par jednopłciowych w Polsce to tylko kwestia czasu”

Gwiazdor wierzy, że podobnie, jak w wielu innych krajach, w Polsce też przyjdzie moment, kiedy pary tej samej płci, będą mogły zawrzeć związek małżeński. – To tylko kwestia czasu. Tydzień temu oglądałem wywiad z panią pastor kościoła protestanckiego, która mówiła, że w swoim kościele błogosławi jednopłciowe pary. W obliczu polskiego prawa nic to nie znaczy, ale ona błogosławi – powiedział Piaseczny i przyznał, że chciałby, by ludzie, którzy potrzebują takiego błogosławieństwa, mogli je dostać. A czy on sam go potrzebuje? – Wierzę w Boga, więc... I niech to wystarczy – uciął temat muzyk.

