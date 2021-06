Maciej Dowbor zadrwił z prezydenta Dudy. Jego nagranie rozbawiło internautów

Gdy nastała pandemia, Maciej Dowbor i jego żona Joanna Koroniewska zwiększyli swoją aktywność w internecie. Organizowali wirtualne spotkania z gwiazdami, które nazwali „Domówka u Dowborów”, podczas których ich obserwatorzy mogli zadawać gościom pytania. Często również zamieszczali w sieci zabawne filmiki, w których żartowali z siebie nawzajem. Teraz Dowbor zdecydował się zażartować z prezydenta Dudy.

Dowbor żartuje z prezydenta Andrzeja Dudy

Na nagraniu widzimy prezentera, który zbiera w sobie siłę, by... zamówić przez telefon dużego kebaba z ostrym sosem. W tle zaś słychać głos Andrzeja Dudy. – Jeśli masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że coś Cię rozbije, jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która Cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów. Albo umiesz, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy, że się nie nadajesz – mówi głos prezydenta.

„Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać. Przepraszam wszystkich, których uczucia polityczne, religijne, obyczajowe, a nawet miłosne, zostały urażone, ale czasami wchodzi we mnie taki diabełek i nic na to nie poradzę” – napisał pod nagraniem Dowbor. Film spodobał się obserwującym prezentera internautom. „Marnujesz się Maciek! Wybitny talent aktorski”, „Ma Pan świetne poczucie humoru”, „To było świetne!” – pisali między innymi w komentarzach.

