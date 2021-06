„Nasz nowy dom”. To jeden z najtrudniejszych remontów w historii programu. Zobaczcie, jak zmienił się budynek!

Ekipa programu „Nasz nowy dom” przyznała, że był to jeden z najtrudniejszych remontów, jakie do tej pory musieli przeprowadzić. Dom w Nowej Wsi należy do wielopokoleniowej rodziny. Nikt z nich jednak nie miał prywatności, a dodatkowo budynek był w stanie, który nie pozwalał swobodnie poruszać się na wózku małemu Olkowi, który cierpi na rozszczep kręgosłupa. Wszystko zmieniła Katarzyna Dowbor, która zdecydowała, że wyremontuje dom rodziny.