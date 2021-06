Festiwal Coachella powraca. Wiemy, kiedy odbędzie się impreza!

Jak ogłosiły dziś władze imprezy, Coachella ponownie powita festiwalowiczów na pustyni w Indio w Kalifornii w weekendy od 15-17 kwietnia oraz 22 i 23 kwietnia 2022 roku.

Na wydarzeniu w 2020 roku wystąpić mieli tacy artyści jak Rage Against the Machine, Megan Thee Stallion, Run the Jewels, Calvin Harris, Travis Scott, Thom Yorke, 21 Savage, Fatboy Slim, Danny Elfman, Frank Ocean, Lana Del Rey, Lil Nas X i FKA Twigs. Impreza została jednak odwołana, ponieważ, jak napisano w oficjalnym oświadczeniu „z powodu ogólnoświatowej pandemii COVID-19 niemożliwe byłoby śledzenie osób, które mogłyby transmitować wirusa”.

Coachella Valley Music and Arts Festival to coroczny festiwal muzyki i sztuki, odbywający się w Empire Polo Club, Indio, Kalifornia. Wydarzenie to skupia pasjonatów różnej muzyki od rocka po elektronikę. Na całym terenie rozmieszczonych jest kilka scen (Coachella Stage, Outdoor Theatre, Gobi Tent, Mojave Tent, i Sahara Tent, Oasis Dome, Yuma Stage), na których na żywo grana jest muzyka. Korzenie festiwalu wywodzą się z koncertu zespołu Pearl Jam, który odbył się w 1993 roku w Empire Polo Club, w czasie bojkotu miejsc kontrolowanych przez Ticketmaster.

