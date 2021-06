Dobre seriale i filmy na platformie Netflix. Jakie nowości możemy dziś obejrzeć?

Z nowości serialowych polecamy „Halston”, 2. sezon serialu „Ragnarok” czy jedną z najlepszych produkcji Netfliksa ostatnich lat - „Nawiedzony dom na wzgórzu”. Jeżeli szukacie dobrych filmów, w nowościach pojawił się „Potwór”, „Tlen” czy „Kobieta w oknie”. Fanom dokumentów powinien spodobać się z kolei obraz „Ciemne strony rybołówstwa” czy „Jim i Andy”.

„Halston”

Serial limitowany opowiada o losach legendarnego projektanta mody (Ewan McGregor), który tworzy światowe imperium mody, będące synonimem luksusu, seksu, statusu i sławy, definiującym epokę, w której żyje – Nowy Jork lat 70. i 80. Sytuacja zmienia się, gdy wrogie przejęcie firmy modowej zmusi go do walki o kontrolę nad swoim najcenniejszym zasobem – nazwą Halston.





„Kobieta w oknie”



Anna Fox (Amy Adams) to cierpiąca na agorafobię psycholożka dziecięca z Nowego Jorku, która obserwuje z okna idealną rodzinę mieszkającą po drugiej stronie ulicy. Wszystko zmienia się, gdy kobieta przypadkowo zostaje świadkiem brutalnej zbrodni. W tym trzymającym w napięciu thrillerze psychologicznym, opartym na bestsellerowej powieści w adaptacji Tracy'ego Lettsa, wychodzą na jaw szokujące sekrety i nikt ani nic nie jest tym, czym się wydaje. W rolach głównych Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh oraz Julianne Moore.



„Tlen”



Młoda kobieta (Mélanie Laurent: „6 Underground", „Bękarty wojny") budzi się w kapsule kriogenicznej. Nie pamięta, kim jest ani jak się tam znalazła. Musi odzyskać pamięć i znaleźć wyjście z tego koszmaru, zanim zabraknie jej tlenu.



„Potwór”



Film opowiada historię Steve’a Harmona (Kelvin Harrison Jr.), siedemnastoletniego prymusa z elitarnej szkoły średniej, który zostaje oskarżony o morderstwo, za co grozi mu dożywocie. Tak zaczyna się dramatyczna batalia sądowa, która zaważy na losach tego bystrego i lubianego ucznia z Harlemu.



„Legion samobójców”



Grupa złoczyńców otrzymuje od rządu szansę na odkupienie, wypełniając misję zagrażającą ich życiu.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Ragnarok”



Apokaliptyczny dramat rozgrywa się w małym, fikcyjnym norweskim miasteczku Edda, którego mieszkańcy nie są takimi, za jakich się podają. Góry lodowe topnieją w ciągu zaledwie kilku dni, a zima jest gorąca i sucha, grupa nastolatków wpada w panikę. Nie mają wątpliwości, że klęski żywiołowe są znakiem, że nadchodzi „Dzień Sądu” lub „Ragnarok” w języku nordyckim.

Scenariusz stworzył Adam Price, który także jest producentem wykonawczym wraz z Metą Louise Foldager Sorensen i Stinem Meldgaard Madsenem. Reżyserem jest Mogens Hagedorn.



„Miłość i potwory”



Tytuł filmu nie kłamie – twórcy zafundują nam mieszankę miłości i potworów. Wydaje się, że z przewagą tych drugich. Główny bohater, Joel Dawson, będzie próbował odnaleźć ukochaną w postapokaliptycznym świecie. Na jego drodze staną najróżniejsze monstra, które będzie musiał pokonać lub przechytrzyć z pomocą przyjaciół i wiernego psa.



„Ciemne strony rybołówstwa”



Film dokumentalny "Ciemne strony rybołówstwa" analizuje funkcjonowanie globalnej branży rybnej, kwestionując koncepcję zrównoważonego rybołówstwa i pokazując, jak ludzie nieodwracalnie niszczą środowisko.



„Jim i Andy”



Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy’ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.



„Late Night”



Oskarżana o mizoginię ikona i gospodyni nocnego talk-show zatrudnia kobietę hinduskiego pochodzenia. Próbuje też nadać swojemu programowi świeży powiew, walcząc ze spadającą oglądalnością.



„Szczygieł”



Theodore Decker ma 13 lat, kiedy jego matka ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art. Zdezorientowany tą tragedią kradnie z muzeum bezcenne dzieło sztuki znane jako „Szczygieł”. Czytaj też:

„Nasz nowy dom”. To jeden z najtrudniejszych remontów w historii programu. Zobaczcie, jak zmienił się budynek!