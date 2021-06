Finał „Hotelu Paradise”. Kto zwyciężył 3. edycję reality show?

W finale reality show spotkały się trzy pary: Basia i Krystian, Bibi i Simon oraz Kara i Marcin. Odcinek zaczął się od ujawnienia wyniku głosowania byłych uczestników, którzy mieli zadecydować o wyrzuceniu jednej z par. Decyzją grupy z rajskim hotelem pożegnali się Kara i Marcin.

Zwycięzcy 3. edycji „Hotelu Paradise”

Podczas finału „Hotelu Paradise” decydujący głos mają byli uczestnicy programu. Każdy z nich staje za jedną z par, by oddać na nich swój głos. Największą sympatię zdobyli Basia i Krystian i to właśnie oni triumfowali tego wieczoru. Zgodnie z zasadami, po ogłoszeniu wyników, para musi przejść tak zwaną „ścieżkę lojalności”, trzymając w ręku złote kule, które w każdej chwili mogą opuścić, odchodząc z programu z wygraną, tylko dla siebie. Jeśli zaś dojdą do samego końca i nie zbiją kul, to 100 tysięcy złotych dzielą między sobą.

Basia nie zbiła kuli, natomiast Krystian upuścił ją na ostatnim przystanku. Szybko jednak wytłumaczył, dlaczego to zrobił. – Dzięki Simonowi i Bibi doszliśmy do finału i uważam, że ta kwota powinna być podzielona na wszystkich po równo – powiedział mężczyzna. – Jestem z niego dumna – stwierdziła wzruszona Basia.

