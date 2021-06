„Miasto na wzgórzu”. Będzie 3. sezon serialu. Co o nim wiemy?

„Miasto na wzgórzu” produkowane jest przez stację Showtime, jednak w Polsce oglądać możemy serial na platformie HBO GO. Jak informuje Deadline, planowany 3. sezon popularnej serii ma pojawić się w 2022 roku i liczyć osiem odcinków. Prace na planie kolejnej odsłony planowane są na początek 2022 roku.

Już wiadomo, że jako showrunner i producent wykonawczy wraca Tom Fontana. Chuck MacLean, który stworzył serial, oparty na oryginalnym pomyśle Bena Afflecka, pozostanie producentem wykonawczym serialu, jednak nie wróci jako scenarzysta 3. sezonu po tym, jak stał się przedmiotem wewnętrznego dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego postępowania.

2. sezon serialu

2. sezon serialu „Miasto na wzgórzu” zadebiutował na HBO GO w marcu. Część ta opowiada o federalnym projekcie mieszkaniowym w dzielnicy Roxbury w Bostonie, gdzie panuje przemoc narkotykowa i nieufność do lokalnych organów ścigania. Jako liderka koalicji Grace Campbell (Walker) niestrudzenie działa na rzecz społeczności, jej wysiłki są jednak osłabiane przez działalność gangów. Agent FBI, Jackie Rohr (Bacon), próbuje wykorzystać wadliwy system sądownictwa karnego w Bostonie w desperackiej próbie uratowania własnej kariery. Na nieszczęście Jackiego, zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Hodge) tylko czeka na popełnienie błędu przez swojego przeciwnika.

„Miasto na wzgórzu”. Kto gra w serialu HBO?

W rolach głównych w serialu występują Kevin Bacon i Aldis Hodge. W pozostałych rolach wystąpili: Lauren E. Banks („Instynkt”), Mark O’Brien („Halt and Catch Fire”), Amanda Clayton („If Loving You Is Wrong”), Matthew Del Negro („Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak”) i Jill Hennessy („Jordan”).

Czytaj też:

„Dom z papieru”. Netflix pokazał zdjęcia z planu piątego sezonu!