QUIZ. Czy znasz polskie, przedwojenne gwiazdy? Rozwiąż nasz test i sprawdź swoją wiedzę!

QUIZ o przedwojennych gwiazdach

Grali w rewiach, teatrze i na dużym ekranie. Cieszyli się uwielbieniem całego kraju. Kobiety chodziły do fryzjera, by ostrzyc się „na Ordonównę”, a po cichu wzdychały do Aleksandra Żabczyńskiego i Eugeniusza Bodo.

Niestety wybuch II Wojny Światowej tragicznie zakończył karierę wielu z nich. W 1943 roku NKWD aresztowało Bodo i aktor trafił do łagru, gdzie zmarł i został pochowany w zbiorowej mogile. Do łagru trafiła też Ordonówna. Ciężkie warunki sprawiły, że u artystki rozwinęła się poważna choroba płuc, która doprowadziła do jej śmierci w 1950 roku. Na szczęście zachowało się wiele filmów i nagrań z przedwojennymi artystami, dzięki którym nie zostali zapomniani. A czy Wy znacie gwiazdy przedwojennej estrady?

