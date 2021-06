Angelina Jolie obchodzi dziś 46. urodziny. To najlepsze filmy znanej aktorki

12. „Czarownica”



Zdrada, której doświadczyła Diabolina, zmienia jej czyste serce w kamień. Żądna zemsty rzuca klątwę na Aurorę - nowo narodzoną córkę króla wrogiego królestwa



11. „Przerwana lekcja muzyki”



Susanna poznaje Lisę w zakładzie psychiatrycznym. Od niej uczy się akceptacji siebie.



10. „Dobry agent”



Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ''Ulisses", gdzie stawką jest dobro jego rodziny.



9. „Mr. & Mrs. Smith”



Para płatnych zabójców pracujących dla dwóch tajnych agencji wiedzie monotonne małżeńskie życie. Niespodziewanie dostają zlecenie na siebie nawzajem.



8. „Oszukana”



Los Angeles, 1928 rok. Christine wychodzi do pracy, zostawiając kilkuletniego syna w domu. Gdy wraca, dziecka nie ma.



7. „SALT”



Agentka CIA Evelyn Salt zostaje oskarżona o bycie rosyjskim szpiegiem. Kobieta odtąd musi uciekać przed wymiarem sprawiedliwości.



6. „Gra w serca”



Jedenaście powiązanych ze sobą osób poznaje różne oblicza miłości.



5. „Sky Kapitan i świat jutra”



Polly Perkins (Gwyneth Paltrow), dociekliwa reporterka z "Chronicle", rozpoczyna śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć światowej sławy naukowców. Z pomocą spieszy jej przyjaciel, nieustraszony As Przestworzy – kapitan H. Joseph Sullivan (Jude Law), zwany Sky Kapitanem. To z nim Polly zostanie uwięziona w lodowej jaskini w Himalajach, stoczy walkę z najnowszej generacji superrobotami i będzie latać pod wodą. A wszystko po to, by z pomocą odważnej kapitan Franky Cook (Angelina Jolie) oraz geniusza – wynalazcy Dexa (Giovanni Ribisi) odnaleźć szalonego doktora Totenkopfa i udaremnić jego diabelski plan zniszczenia świata.



4. „Beowulf”



Wojownik Beowulf staje do walki z potworami nękającymi królestwo Hrothgara.



3. „Wanted – Ścigani”



Sfrustrowany pracownik biura dostaje szansę na lepsze życie. Decyduje się dołączyć do bractwa elitarnych zabójców, którego członkiem był jego zaginiony ojciec.



2. „Cena odwagi”



Reporter Daniel Pearl zostaje porwany przez pakistańskich terrorystów. Jego ciężarna żona robi wszystko, by go odnaleźć i uwolnić.



1. „Gia”



Burzliwe życie oraz kariera Gii Carangi, niezależnej i pięknej kobiety, która stała się jedną z legend świata mody.

Angelina Jolie

Po raz pierwszy Angelina Jolie pojawiła się na dużym ekranie w 1982 roku, grając u boku swojego ojca w „Szukając wyjścia” . Pierwszą rolą, która przyniosła jej większą rozpoznawalność była postać Kate Libby w „Hakerach” z 1995 roku. Później wystąpiła m.in. w „George Wallace” i „Gia” . W 2000 roku zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w dramacie „Przerwana lekcja muzyki” . Po tym stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Hollywood. Jej kolejne filmy to m.in. „Lara Croft: Tom Raider” , „Pan i Pani Smith” , „Czarownica” , „Turysta” czy „Oszukana” .

Jolie ma sześcioro dzieci. Jest ambasadorką dobrej woli UNHCR oraz członkinią Rady Stosunków Międzynarodowych.

