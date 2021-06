Córka Anny Przybylskiej jest już po maturze. „Tata stresował się bardziej niż ja”

Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka zawsze może liczyć na wsparcie kochającej babci i taty. Gdy przyszedł czas egzaminów, Oliwia Bieniuk miała ich obok siebie.

„Miałam od taty wielkie wsparcie”

– Tata się bardziej stresował, bardziej niż ja, ale też mogłam na nim polegać i miałam od niego wielkie wsparcie, ponieważ codziennie robił mi kawę, zawoził mnie i też trzymał za mnie kciuki – powiedziała Oliwia Bieniuk w rozmowie z „Dzień dobry TVN”. Przyznała również, że choć ogólnie jest zadowolona z matury, to boi się wyników z matematyki, która od dziecka sprawiała jej spore problemy i „nigdy nie była jej konikiem”.

Córka Anny Przybylskiej zostanie aktorką?

Jakiś czas temu Oliwia Bieniuk wyznała, że chciałaby pójść w ślady swojej słynnej mamy i zostać aktorką. Czy te plany nadal są aktualne? – Nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy dostanę się do szkoły aktorskiej, Nawet jeśli bym się dostała, to nie wiem, czy wytrzymałabym psychicznie, bo to jednak są ciężkie studia – przyznała tegoroczna maturzystka. Póki co, Oliwia Bieniuk nie szykuje się jeszcze do egzaminów do szkoły teatralnej. Na razie nastolatkę czeka inny egzamin: na prawo jazdy.

