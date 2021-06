Polsat SuperHit Festiwal wraca! Wiemy kiedy i kto wystąpi na sopockiej scenie

Koncert „Najlepsi z najlepszych”

– Do ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli wrócić po tej wymuszonej pandemią przerwie do Opery Leśnej. Tęsknili za festiwalem widzowie Polsatu oraz artyści. I udało się – powiedziała Nina Terentiew. Jak zdradziła dyrektor programowa Polsatu, zebranie tylu gwiazd wcale nie było łatwe, bo po długiej przerwie, wszyscy artyści byli wręcz zasypani ofertami koncertowymi.

Kozidrak i Sopocki Hit Kabaretowy

Polsat SuperHit Festiwal otworzy koncert „Płynie w nas gorąca krew” Beaty Kozidrak i grupy Bajm, którzy wykonają największe przeboje zespołu i hity z solowych płyt Kozidrak. Następnie widzowie zobaczą Sopocki Hit Kabaretowy pod hasłem „Śmiech to zdrowie!”. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Piotr Bałtroczyk, zaś wśród występujących artystów zobaczymy między innymi Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Ani Mru Mru, Kabaret Smile, Kabaret Kałasznikoff, Kabaret Czesuaf i Grupa MoCarta.

Koncert „Najlepsi z najlepszych"

Drugiego dnia imprezy czeka nas specjalny występ grupy Enej, która to 10 lat temu wygrała show muzyczny „Must Be The Music. Tylko Muzyka” oraz koncert „Najlepsi z najlepszych”. Na deskach Opery Leśnej zaśpiewają wówczas Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

Zgodnie z reżimem sanitarnym, do sprzedaży trafi 50 proc. miejsc z puli biletów ogólnie dostępnych w Operze Leśnej oraz dodatkowe miejsca dla osób zaszczepionych, które pokażą dokument potwierdzający szczepienie.

