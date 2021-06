Netflix, HBO GO, Canal+ i Amazon Prime Video – weekendowe nowości. Co oglądać?

W weekend na platformach streamingowych pojawi się masa nowości. Netflix proponuje nam „Łasucha”, „Dancing Queens”, drugi sezon „Feel Good” czy klasyk Stanleya Kubricka „Oczy szeroko zamknięte”. Na HBO GO znajdziemy między innymi wyreżyserowany przez Stevena Spielberga „Ready Player One”, a na Canal+ online dokument „Bitwa o Britney” czy „Leonardo”. Wolna chwila pozwoli też nadrobić takie hity jakimi okazały się „Kolej podziemna” i „Them” na Amazon Prime Video. Mamy dla was pełną listę nowości – sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Łasuch” – Netflix

Dziesięć lat temu światem zatrzęsła Wielka Zapaść, która w tajemniczy sposób doprowadziła do powstania hybrydowego gatunku – dzieci, które są częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Gus – pół chłopiec, pół jelonek – przez ostatnią dekadę żył bezpiecznie w swoim leśnym schronieniu. Pewnego dnia niespodziewanie poznaje samotnego wędrowca Jepperda, z którym wyrusza w pełną niezwykłych przygód podróż po postapokaliptycznej Ameryce w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ich pytania: o narodziny Gusa, przeszłość Jepperda i prawdziwe znaczenie słowa „dom".



„Świat na granicy: Nasza planeta oczami naukowców” – Netflix

David Attenborough i naukowiec Johan Rockström badają degradację bioróżnorodności Ziemi i sprawdzają, czy można jeszcze zapobiec kryzysowi.



„Feel Good” sezon 2. – Netflix

Mae próbuje naprawić relację z George - i ze sobą samą. Gdy przegrywa ze swoją słabością, uświadamia sobie, że by zrobić kolejny krok, musi stawić czoła przeszłości.



„Dancing Queens” – Netflix

Dziewczyna z małego miasteczka, która chce zostać słynną tancerką, przebiera się za mężczyznę i zaczyna występować w podupadającym klubie dla drag queens.



„Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie” – Netflix

Po całkowitym zaćmieniu Słońca, Ziemię spowija mroczna moc. Rozproszone czarodziejki muszą połączyć swoje siły, by na świecie znów zapanowała jasność.



„Oczy szeroko zamknięte” – Netflix

Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.



„Jak zostać Bogiem na Florydzie” – Netflix

Krystal Stubbs mieszka w małym miasteczku na Florydzie, pracuje w aquaparku, gdzie zarabia płacę minimalną i generalnie nie wiedzie jej się najlepiej. W pogoni za lepszym życiem postanawia włączyć się w struktury wielomiliardowej piramidy finansowej. Zdeterminowana, by zarobić duże pieniądze, Krystal rozwija relacje w nowej pracy, ale ta wkrótce zaczyna negatywnie wpływać na jej życie prywatne. Czy uda się jej w porę zareagować i odbudować zniszczone relacje z członkami własnej rodziny?



„Ready Player One” – HBO GO

Wyreżyserowane przez Stevena Spielberga wysokobudżetowe kino o młodym chłopaku i jego przyjaciołach, którzy biorą udział w konkursie o wysoką stawkę.



Premiera: 6 czerwca.





„Piłat” (Wegry, 2020) – HBO GO

Kiedy starsza kobieta traci męża, jej odnosząca sukcesy córka decyduje się nią zaopiekować. Niestety ich relacja szybko zaczyna się psuć, a kobiety zaczynają nawzajem niszczyć sobie życie. Pięć nagród na MFF w Mediolanie.



Premiera: 6 czerwca.





„Potwór” („Le Monstre”) – CANAL+ online

Oparty na faktach, sześcioodcinkowy nakręcony po francusku kanadyjski serial – historia młodej dziewczyny, która zakochuje się w studencie arabskiego pochodzenia i wychodzi za niego za mąż. Jej życie szybko staje się koszmarem pełnym opresji, a ona sama ofiarą, nad którą mąż pastwi się w sposób wręcz przerażający. Ucieczka z tego piekła to wyzwanie niemalże ponad siły. Ale to chyba jedyne wyjście, jeśli chce przeżyć.



Premierowe odcinki: Ale kino+ godz. 20:10 co środę od 2 czerwca, CANAL+ online co czwartek od 3 czerwca.



„Leonardo” – CANAL+ online

Jedna z najważniejszych postaci w historii europejskiej kultury – renesansowy geniusz Leonardo da Vinci doczekał się kolejnego serialu o swoim życiu.



Premierowe odcinki: CANAL+ PREMIUM godz. 21:00 co czwartki od 3 czerwca, CANAL+ online co piątki od 4 czerwca.



„Bitwa o Britney” („The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservatorship”) – CANAL+ online

Britney Spears, jedna z największych gwiazd popu przełomu wieków, cały czas znajdująca się wręcz w kuriozalnej sytuacji prawnej (czterdziestoletnia, wciąż aktywna artystycznie milionerka i matka dwojga nastolatków jest ubezwłasnowolniona i znajduje się pod kuratelą swego ojca) od wielu miesięcy znowu postawiona została w centrum uwagi. To w dużej mierze zasługa fanów, którzy w ramach ruchu #FreeBritney próbują zwrócić uwagę na niezwykłą sytuację piosenkarki.



Premiera: CANAL+ DOKUMENT 5 czerwca godz. 20:00, dostępny w CANAL+ online od 6 czerwca.



„Reaganowie” (ang. „The Reagans”) – CANAL+ online

Ronald Reagan to jeden z ważniejszych amerykańskich prezydentów XX wieku. Rzadko jednak podkreśla się, jak ważną rolę w jego życiu i karierze odegrała żona Nancy Reagan. I o tym właśnie (jak widać już nawet w tytule) opowiada ten czteroodcinkowy serial dokumentalny. Prezydencka para jest w nim pokazana na przestrzeni dekad – od początku lat pięćdziesiątych, gdy pobrali się jako para coraz popularniejszych hollywoodzkich aktorów, aż po kres drugiej kadencji Reagana, który musiał wówczas sprostać wielu kryzysom. W działaniach często wspierała go i to skutecznie małżonka, która podobnie jak on przeobraziła się z niezłej aktorki w sprawną polityczną ekspertkę. Z jej zdaniem i możliwościami liczyło się wielu.



Premierowe odcinki: CANAL+ DOKUMENT godz. 20:00 co piątek od 4 czerwca, CANAL+ online co sobota od 5 czerwca.



„Pinokio” – CANAL+ online

Dwukrotnie (za kostiumy i charakteryzacje) nominowana do Oscara najnowsza ekranizacja jednej z najważniejszych powieści wszech czasów dla dzieci.



Premiera: CANAL+ PREMIUM 1 czerwca godz. 21:00, dostępny w CANAL+ online od 2 czerwca.



„Kolej podziemna” – Amazon Prime Video

Cora Randall (Thuso Mbedu) jest niewolnicą w trzecim pokoleniu na plantacji bawełny w stanie Georgia. Jej życie nie jest łatwe, a będzie jeszcze gorzej, bo lada moment z dziecka stanie się kobietą. Kiedy Ceasar (Aaron Pierre), najnowszy nabytek z Wirginii, opowiada jej o podziemnej kolei, oboje decydują się zaryzykować ucieczkę. Po piętach depcze im pościg, a schwytanie oznacza los gorszy od śmierci.



„Them” – Amazon Prime Video



Akcja serialu toczy się w 1953 roku i opowiada o czarnej rodzinie, która podczas Drugiej Wielkiej Migracji przenosi się z Karoliny Północnej do całkowicie białej dzielnicy w Los Angeles. Sielankowy dom rodziny powoli przekształca się w epicentrum sił zła, sąsiednich i pozaziemskich, które grożą im, nawiedzają oraz sieją spustoszenie i zniszczenie.



„PARADISE CITY” – Amazon Prime Video



Powiązany z okultyzmem zespół rockowy usiłuje utrzymać się w przemyśle muzycznym na zachodnim wybrzeżu, podczas gdy na jaw wychodzi niepokojący sekret wokalisty i młodej groupie.Czytaj też:

