Burza po wpisie Agnieszki Kaczorowskiej. Gwiazda „Klanu” przeprasza „osoby, które poczuły się urażone”

Przypomnijmy, Agnieszka Kaczorowska stwierdziła, że panuje moda na brzydotę i skrajne promowanie ruchu body positive, co rzekomo „uderza w jej poczucie estetyki”. Jej słowa spotkały się z ogromnym odzewem internautów oraz osób z show-biznesu. Gwieździe „Klanu” zarzucono między innymi przemoc i zadufanie.

Korwin-Piotrowska o wpisie Kaczorowskiej: To jest przemoc

Karolina Korwin-Piotrowska zaczęła swój komentarz od tego, że aktywiści i psycholodzy od lat pracują nad wytłumaczeniem społeczeństwu, że nikt nie jest doskonały, że czas i doświadczenia zostawiają piętno na naszym wyglądzie zewnętrznym, który przecież nie jest najważniejszy.

„To jest przemoc. Nie może być na nią przyzwolenia. Kiedyś już to pisałam: To Wy dajecie im głos, to Wy dajecie im iluzję bycia ważnym, bycia ekspertem, dajecie im lajki, zasięgi, napęd do pisania takich bzdur” – skomentowała słowa Kaczorowskiej dziennikarka, zaznaczając, że Polki są na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o akceptację swojego ciała. „To przyjdzie im celebrytka ze swej reklamowej bańki i dowali” – napisała Korwin-Piotrowska.

Kaczorowska „szczerze przeprasza urażonych”

Nie tylko Karolinę Korwin-Piotrowską oburzył wpis Kaczorowskiej. Jej słowa skomentowała również Zofia Zborowska, Julia Rosnowska i Maffashion. Być może pod wpływem tego, aktorka postanowiła ponownie zabrać głos. „Jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony, czytając mój poprzedni post, to szczerze przepraszam. Nie taka była intencja i nie odnosił się do nikogo bezpośrednio. Natomiast jak każdy, mam prawo mieć swoją opinię i poglądy na dany temat” – napisała gwiazda „Klanu”.

