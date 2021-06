Ida Nowakowska zachwyca się narodzinami syna. „Czułam, że to naprawdę cud”

W wywiadzie dla portalu Plejada, Ida Nowakowska przyznała, że chętnie korzysta z rad doświadczonych mam, a bycie rodzicem jest dla niej nowym, fascynującym światem.

„Kobiecość to chęć dawania swojego życia innym”

Prowadząca „Pytanie na Śniadanie” twierdzi, że narodziny chłopca nie zmieniły jej i nie wpłynęły negatywnie na jej poczucie kobiecości. Jest pełna pozytywnej energii, stara się zawsze ładnie wyglądać, a opieka nad synem przynosi jej ogromną radość. –Kobiecość to dla mnie chęć dawania swojego życia innym. Kobiecość to zdolność robienia wielu rzeczy naraz. Kobiecość to miłość – powiedziała Nowakowska.

Choć wiele kobiet ciężko znosi zarówno poród, jak i połóg, to gwiazda TVP do nich nie należy. Jak stwierdziła, już chwilę po narodzinach dziecka miała w sobie mnóstwo energii. – Pamiętam tylko radość i zachwyt, że mam synka i taką bezbrzeżną czułość... Czułam, ze to jest naprawdę cud – powiedziała prezenterka.

Hejt na Idę Nowakowską

Niespełna dwa tygodnie po porodzie, gwiazda wróciła do pracy, a jej pojawienie się na antenie wywołało lawinę komentarzy. Internauci zarzucali zarówno Nowakowskiej, że zrobiła to zdecydowanie za wcześnie. – Ja mam wielkie szczęście, że mam taką pracę i pracodawcę, który daje mi szansę na połączenie pracy i macierzyństwa. Mam też wsparcie w domu. Moja mama jest świetną babcią, a mąż cudownym tatą – tłumaczyła prezenterka, dodając, że jej zdaniem hejt jest jedynie „krzykiem rozpaczy”.

