„Bielmo”. Nowy cykl reportaży TVN24 o tuszowaniu nadużyć seksualnych w Kościele

Głośny reportaż „Don Stanislao” pokazał widzom drugą twarz kardynała Stanisława Dziwisza, który był nie tylko osobistym sekretarzem i przyjacielem Jana Pawła II, ale i potężnym hierarchą, który skrupulatnie dbał o interes Kościoła, nawet wtedy, gdy temat dotyczy pedofilii. Marcin Gutkowski, który jest autorem reportażu, postanowił kontynuować poszukiwania prawdy.

Czy Kościół krył pedofili?

Pierwszy odcinek poświęcony będzie seminarium duchowemu w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych, w którym kształcą się polscy księża. Rektorem placówki jest ksiądz Mirosław Król, oskarżony w USA o molestowanie seksualne. Gutkowskiemu udało się dotrzeć do rzekomych ofiar i sprawdzić powiązania Króla z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. TVN24 nie zdradza jeszcze czy sam kardynał Dziwisz zgodził się na wywiad w tej sprawie.

„Proceder zakrawający na handel ludźmi”

Jak opowiada autor reportażu, sądził, że w Orchard Lake pozna po prostu kolejną historię nadużyć seksualnych, tymczasem jego rozmówcy głośno mówili, że to, co tam się działo, to „proceder zakrawający na handel ludźmi” oraz „układ, który karze tych, którzy szukają sprawiedliwości”. W pierwszym odcinku Gutkowski porozmawia również z podwładnymi i współpracownikami Króla oraz z nim samym.

Pierwszy odcinek „Bielma” już dzisiaj w TVN24 GO oraz w programie „Czarno na białym” w środę o godzinie 20.30

Czytaj też:

