Kolejny skandal wokół zwycięzców Eurowizji 2021. Maneskin oskarżony o plagiat

Zła prasa ciągnie się za zwycięzcami tegorocznej Eurowizji. Najpierw wokalistka Maneskin został posądzony o branie narkotyków podczas finału konkursu. Aby uciszyć plotki, Damiano Dawid przeszedł test na obecność narkotyków, który rozwiał wszelkie wątpliwości. W krwi artysty nie odkryto żadnych zakazanych substancji. Teraz grupa została oskarżona o plagiat.

Eurowizja 2021. Zwycięska piosenka to plagiat?

W internecie pojawiły się komenatarze, że zwycięski utwór „Zitti e Buoni” jest niezwykle podobny do „Shut Up and Good” holenderskiej grupy The Vendettas. Informacje o tym dotarły nawet do lidera The Vendettas – Jorisa Linssena. Ten jednak nie zdecydował się na oficjalne oskarżenia. – Pytanie czy możemy uznać ten utwór za plagiat. Oczywiście tych młodych ludzie nie było jeszcze na świecie, kiedy działał nasz zespół. Ale to oni sami powiedzieli, że „Rock'n'roll nigdy nie umiera” – powiedział Linssen w wywiadzie dla RTL7.

Kolejne oskarżenia pod adresem Maneskin

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy muzycy zostali oskarżeni o plagiat. Podczas festiwalu w San Remo, w którym zwyciężyli, pojawiły się zarzuty, że włoska formacja skopiowała utwór „F.D.T” Anthony'ego Laszlo. Sprawą zajęła się telewizja RAI oraz wytwórnia reprezentująca Maneskin. Po wnikliwej analizie wykluczono plagiat.

