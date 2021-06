„Szkoła dla elity”. Gratka dla fanów. Są fotki z 4. sezonu serialu!

W nadchodzącym sezonie serialu powrócą znani już bohaterowie, ale też zupełne nowe postaci. We wrzuconym niedawno do sieci wideo, promującym 4. sezon serialu „Szkoła dla elity”, Netflix przedstawił fanom produkcji tych zupełnie nowych bohaterów. To Mencia, Ari, Patrick i Philipe. W naszej galerii możecie zobaczyć pierwsze fotki z nowej odsłony serii.

W 3. sezonie serialu wielu bohaterów stanęło przed wyborem dalszej ścieżki rozwoju – część z nich wyjechała na studia do innych krajów. Z produkcją pożegnała się część obsady, w tym Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Jorge Lopez (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) i Alvaro Rico (Polo). Widzowie będą mogli jednak obejrzeć dalsze losy bohaterów granych przez: Itzana Escamillę (Samuel), Miguela Bernardeau (Guzman), Omara Ayuso (Omar), Aróna Pipera (Ander), Georginę Amorós (Cayetana) i Claudię Salas (Rebeca). Dodatkowo Netflix przygotował dla fanów kilka odcinków serii „Szkoła dla elity – krótkie historie” – produkcja będzie domknięciem wątków miłosnych z poprzednich sezonów w kontekście bohaterów, których nie zobaczymy już w kolejnej odsłonie.

„Szkoła dla elity” – gdzie oglądać serial?

Serial „Szkoła dla elity” opowiada o życiu nastolatków w Las Encinas, ekskluzywnej szkole w Hiszpanii. Wszystkie dotychczasowe sezony serii możecie oglądać na platformie Netflix. 4. odsłonę produkcji fani zobaczą już 18 czerwca.

Serial, którego twórcami są Carlos Montero i Dario Madrona, jest jedną z najpopularniejszych hiszpańskich produkcji Netfliksa. Według Deadline, w ubiegłym roku „Szkołę dla elity” oglądano w 20 mln gospodarstw domowych.

