„Przyjaciele”. Wyjątkowa niespodzianka dla Lisy Kudrow. Pamiętacie piosenkę „Tony Danza”?

Wierni fani serialu „Przyjaciele” dobrze wiedzą, do czego nawiązaniem jest piosenka Eltona Johna „Tiny Dancer”. W jednym z odcinków 3. sezonu „Friendsów” Phoebe dzieli się ze swoimi przyjaciółmi opinią, że jej zdaniem najbardziej romantyczną piosenką jest „ta, którą Elthon John napisał dla tego faceta z »Who's the Boss?«”. Później ją odśpiewuje: „Hold me close, young Tony Danza” (pol. „trzymaj mnie mocno, młody Tony Danza”). W rzeczywistości oczywiście legendarny wokalista śpiewa: „Hold me closer, tiny dancer”.

Jest to jeden z najlepszych dowcipów w „Przyjaciołach” i w hołdzie dla niego, Cox, Sheeran, John i Carlile, wyśpiewali „Tony Danza”, nagrywając to i wrzucając na Instagram. „Liso Kudrow, to dla ciebie” – mówi Sheeran na początku wideo.

Oczywiście na reakcję Kudrow nie było trzeba długo czekać. Aktorka podziękowała za wideo i podkreśliła, że była to „jedna z najbardziej ekscytujących chwil”. Oczywiście, podobnie jak serialowa Phoebe, Kudrow nie powstrzymała się też od wytknięcia „grupie muzycznej” pewnego błędu, który zrobili w tekście piosenki.

Nagranie zamieścił także na swoim Instagramie sam Dony Danza, dziś 70-letni reżyser, producent i aktor, znany z sitcomu „Taxi” i wspomnianego „Who's the Boss?”. „Najpierw »rutyna«, teraz to. Po raz kolejny poprawiliście mi dzień! Jestem zaszczycony!” – napisał.

