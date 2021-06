Loki jest postacią niebinarną. MCU potwierdza przypuszczenia fanów

Na Twitterze Disney+ zamieścił wideo, zapowiadające nowy serial MCU. W nim widzimy akta Lokiego, w których wpisane zostały dane tego bohatera, m.in. jego kolor oczu i wzrost. W rubryce „płeć” wpisano: „fluid” (pol. „płynna”).

Informacja ta nie będzie wielkim zaskoczeniem dla osób, które są zaznajomione z komiksami. Loki jest zmiennokształtnym mistrzem iluzji, więc gender może być jego kolejną formą. Fani spekulują już jednak, że wątek ten będzie rozwinięty w fabule serii, a Sophia Di Martiano, która dołączyła do obsady, miałaby wcielić się w kobiecą formę Lokiego.

twitter

„Loki” – o czym będzie serial?

Fabuła serialu „Loki” rozpoczyna się w momencie, gdy antagonista ukradł Tesseract Tony'emu Starkowi. Jego wolność zostanie jednak szybko ograniczona i nie będzie mógł się on swobodnie przemieszczać w czasie i przestrzeni. Bardzo szybko namierzą go przedstawiciele Time Variance Authority i zostanie wtrącony do więzienia. Ze zwiastuna wiemy jednak, że Loki znajdzie wyjście z nietypowej sytuacji, po czym wpadnie w jeszcze większe tarapaty.

Obsada

W serialu „Loki” oprócz Toma Hiddlestona zagrali między innymi: Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Erika Coleman oraz Wunmi Mosaku.

Premiera serialu „Loki”

„Loki” trafi na platformę Disney+ 9 czerwca. Kolejne odcinki pojawiały się będą w środy, a nie w piątki, jak dotychczas z innymi seriami MCU „WandaVision” czy „Falcon and the Winter Soldier”.

Wiemy już, że „Loki” liczył będzie 6 odcinków. Już teraz jednak zamówiono jego drugi sezon.

Czytaj też:

