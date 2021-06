Artur Orzech wraca do radia! Poprowadzi własną audycję

Orzech i muzyka

Artur Orzech rozpoczął swoją przygodę z muzyką w latach 80. Był współzałożycielem zespołu rockowego Róże Europy i autorem muzyki na pierwszych dwóch płytach grupy. Później pracował w Radio Dla Ciebie, następnie trafił do Jedynki, a w 2001 roku do Trójki. Prowadził tam m.in. audycję „Orzech i reszta”, „Prywatna kolekcja”, „Zaraz wracam” i „Trzy kontynenty”. Od 1992 do 2020 roku komentował dla polskich widzów Konkurs Piosenki Eurowizji. Wielokrotnie prowadził też Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i Sopot Festiwal. W marcu 2021 roku w atmosferze skandalu pożegnał się z Telewizją Polską, gdzie prowadził program „Szansa na sukces”. Biuro prasowe TVP poinformowało o natychmiastowym zerwaniu umowy z dziennikarzem, gdyż ten nie stawił się na nagraniu „Szansy na Sukces”, on zaś odpowiedział, że nie pozwoli, by jego nazwisko pojawiało się przy zespole Boys i Janie Pietrzaku, którzy to byli gwiazdami kolejnych odcinków programu.

Orzech wraca do radia

Orzech następnie zaczął działalność na swoim kanale na YouTube, gdzie także komentował Konkurs Eurowizji 2021. Teraz dziennikarz ogłosił w najnowszym wideo, że wraca do radia i już od 14 czerwca będziemy go mogli usłyszeć w Rockserwis.fm. Poprowadzi audycję nazwaną „Nutanata” w każdy poniedziałek. – Wracam do radia, o czym z pewnością wiecie, wracam do radia niezwykle kultowego, którego patronem, założycielem i cały czas ojcem dyrektorem jest Piotr Kosiński (...) pierwszy, który postawił na internet – wyjaśnił w nagraniu.

Obszernie wytłumaczył także, dlaczego wybrał akurat to radio. – Rockserwis.fm to będzie stacja, w której będziemy mogli się spotykać od 14 czerwca regularnie w poniedziałkowe wieczory. Dlaczego rockserwis.fm? Dlatego, że to jest właściwa antena dla muzyki rockowej, którą ja prezentuje, dla muzyki niezależnej, także szeroko pojętej muzyki, która ma walory artystyczne. Dlaczego rockserwis.fm? Bo nie musimy bać się formatowania czasowego, tutaj nie obowiązuje kanon trzech minut, autorzy grają to, co chcą, a przede wszystkim zwracają uwagę, co artyści chcą przekazać nam – przekazał.

