Będzie 2. sezon serialu „Cień i kość”! Zobaczcie specjalne wideo od obsady

Informację, która ucieszy z pewnością fanów, przekazał w oświadczeniu Eric Heisserer, twórca, showrunner i producent wykonawczy serialu. „Jestem zaszczycony i podekscytowany powrotem do Uniwersum Griszów i możliwością kontynuowania historii tych ujmujących bohaterów, w szczególności Milo” – zażartował, nawiązując do kozy, która stała się już ikoniczna dla serii.

„Piszę o uniwersum Griszów od prawie 10 lat i jestem podekscytowana, że możemy kontynuować tę przygodę” – napisała z kolei w oświadczeniu autorka bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo. „Jest tak wiele miejsc, które możemy zwiedzać głębiej, i nie mogę się doczekać, aby przedstawić naszej publiczności więcej świętych, żołnierzy, bandytów, złodziei, książąt i korsarzy, którzy sprawiają, że tak wspaniale odkrywa się ten świat. To będzie prawdziwa magia, gdy będziemy obserwować, jak rozwija się nasza utalentowana obsada” – napisała.

Obsada pokazała z kolei swoją reakcję na świetne wieści w wideo, które znalazło się na oficjalnym Twitterze „Cienia i kości”.

„Cień i kość" – o czym jest serial?

Serial „Cień i kość", na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów, jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

Obsada serialu „Cień i kość”

W produkcji Netfliksa pojawiło się wielu nowych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in. Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (Generał Kirigan), Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Simon Sears (Ivan), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Zoë Wanamaker (Baghra), Kevin Eldon (The Apparat), Julian Kostov (Fedyor), Luke Pasqualino (David), Jasmine Blackborow (Marie) czy Gabrielle Brooks (Nadia).

Wszystkie osiem odcinków 1. sezonu serialu „Cień i kość” oglądać można na platformie Netflix.

