Mister Polski 2020. Wiemy kto zdobył tytuł najprzystojniejszego mężczyzny w Polsce

Mister Polski to konkurs piękności dla mężczyzn, który organizowany jest od 1990 roku. W konkursie mogą wziąć udział panowie pomiędzy 18-nastym, a 30-tym rokiem życia, którzy posiadają polskie obywatelstwo i co najmniej 180 centymetrów wzrostu.

Mister Polski 2020. Finał

Finał wyborów Mistera Polski 2020 odbył się w podwarszawskich Markach. Imprezę poprowadzili Sylwia Madeńska, znana widzom z programów „Love Island. Wyspa Miłości” oraz „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” i Bartłomiej Piekarski z serialu „Policjantki i policjanci”. O tytuł najprzystojniejszego mężczyzny ubiegało się 24 panów z całej Polski. Poza Misterem Polski, jury wyróżniło jeszcze dwóch Vice Misterów, Mistera Elegancji, Best Body, Mistera Social Mediów, Mistera Foto i Mistera Mediów.

Kim jest Jakub Kowalewski?

Mister Polski ma 26 lat, pochodzi ze Szczecinka i jest modelem. Jego pasje to sport i podróże. Dzięki wygranej Kowalewski będzie reprezentować nasz kraj na międzynarodowych konkursach. – Pełno jest tutaj chłopaków, którzy zasłużyli na ten tytuł. Widać to po ich sylwetkach i tym, jak się prezentowali. Cieszę się, że to ja zostałem wyróżniony, ale jeszcze to do mnie nie dociera – mówił zwycięzca.

